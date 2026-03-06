為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「漢奸展覽館」赫見胡錫進！前官媒總編被評為中國第1漢奸

    2026/03/06 18:40 即時新聞／綜合報導
    網站「漢奸展覽館」驚見胡錫進。（取自X）

    網站「漢奸展覽館」驚見胡錫進。（取自X）

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，退休後仍時常在社群上評論時事。近日，有網友發現他竟被登錄在中國具官方色彩網站「漢奸展覽館」上，介紹還稱之為「中國第一漢奸」，消息一出引發熱議。不過，他的名字與相關資料隨後就被刪除，目前不知道是網站遭駭客入侵，或有其他狀況。

    根據《BBC》報導，OpenAI 曾揭露網站「精日展覽館」詭異行跡，該網站曾公開20多名異議人士的敏感個資，以對其施壓。另外，該網站也與頻繁發布垃圾信息的中國水軍行動有關。Meta在2023年曾表示，相關行動由中國執法部門領導。該網站現已更名為「漢奸展覽館」，收錄100名以上中國異見人士，網站上名單首位就是經營X帳號「李老師不是你老師」的旅義作家李穎。

    有網友今日上午在X上發文表示，查閱該網站時，赫然發現胡錫進被列入其中，並在介紹上被稱為「中國第一漢奸」。網站直言其妄議中央、輿論翻車、貪腐、立場投機、公款旅遊、桃色緋聞、坑害國人及特權雙標等八大罪狀，文中重砲抨擊胡錫進「表面上高舉愛國主義大旗，實則多次因曲解政策或用力過猛導致嚴重翻車」，是「兩面人」。

    目前該文已經遭刪除，原因不明，不過也引發網友熱議。目前尚不知道網站是否遭駭客入侵，網站並未對此發表說明。

    胡錫進被列出各大罪狀。（取自X）

    胡錫進被列出各大罪狀。（取自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播