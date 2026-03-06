「漢奸展覽館」赫見胡錫進！前官媒總編被評為中國第1漢奸

網站「漢奸展覽館」驚見胡錫進。（取自X）

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進，退休後仍時常在社群上評論時事。近日，有網友發現他竟被登錄在中國具官方色彩網站「漢奸展覽館」上，介紹還稱之為「中國第一漢奸」，消息一出引發熱議。不過，他的名字與相關資料隨後就被刪除，目前不知道是網站遭駭客入侵，或有其他狀況。

根據《BBC》報導，OpenAI 曾揭露網站「精日展覽館」詭異行跡，該網站曾公開20多名異議人士的敏感個資，以對其施壓。另外，該網站也與頻繁發布垃圾信息的中國水軍行動有關。Meta在2023年曾表示，相關行動由中國執法部門領導。該網站現已更名為「漢奸展覽館」，收錄100名以上中國異見人士，網站上名單首位就是經營X帳號「李老師不是你老師」的旅義作家李穎。

有網友今日上午在X上發文表示，查閱該網站時，赫然發現胡錫進被列入其中，並在介紹上被稱為「中國第一漢奸」。網站直言其妄議中央、輿論翻車、貪腐、立場投機、公款旅遊、桃色緋聞、坑害國人及特權雙標等八大罪狀，文中重砲抨擊胡錫進「表面上高舉愛國主義大旗，實則多次因曲解政策或用力過猛導致嚴重翻車」，是「兩面人」。

目前該文已經遭刪除，原因不明，不過也引發網友熱議。目前尚不知道網站是否遭駭客入侵，網站並未對此發表說明。

胡錫進被列出各大罪狀。（取自X）

