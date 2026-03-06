華郵：川普籲庫德人協助對伊朗行動 承諾「空中掩護」

伊拉克庫德人的房屋遭伊朗無人機襲擊。（美聯社）

美國和以色列對伊朗的軍事行動，正面臨是否派遣地面部隊的考量。《華盛頓郵報》引述多位知情人士透露，川普近日與伊朗和鄰國伊拉克的庫德族少數民族領袖通話時，表示將提供「廣泛的美國空中掩護」和其他支持，幫助伊朗庫德人佔領伊朗西部部分地區。

川普1日曾與伊拉克庫德族兩大政黨「庫德民主黨」（KDP）領袖巴薩尼及「庫德愛國聯盟」（PUK）領袖塔拉巴尼通話，討論伊朗局勢。PUK一位高層官員表示，「美國要求伊拉克庫德人不要阻撓伊朗庫德人在伊拉克動員武裝，同時還要提供他們後勤支援」。

這位官員還提到，「川普與PUK領袖拉巴尼通話時，措辭很明確。他告訴我們，庫德人必須在這場戰鬥中選擇立場，要嘛與美國和以色列站在一起，要嘛與伊朗站在一起」。

庫德民主黨的一位高層官員證實上述說法，但他表示，「關鍵不在於誰擁有更多活躍的武裝民兵準備進入伊朗，而在於誰擁有更多來自伊朗內部的支持」。

長期以來，伊拉克庫德人一直為伊朗同胞提供庇護，條件是他們不得密謀反對德黑蘭。如果他們同意美國要求，但美國和以色列對伊戰爭失敗，伊拉克庫德人與伊朗政權之間脆弱的和平將面臨破裂的風險。

伊拉克庫德人比伊朗庫德人更有組織、更強大，儘管長期存在內部衝突，且與什葉派主導的伊拉克政府關係緊張，但他們如今已掌控自己的地區及經濟。伊拉克外交部5日發表聲明表示，巴格達「絕不允許領土被用作對鄰國發動任何敵對行動的跳板」。

川普曾公開呼籲伊朗反政府人士起義並奪取政權，但也暗示，一旦伊朗政權領導層被清除，內部的合作勢力可能會繼續留任。這項決議類似於美國在逮捕委內瑞拉總統馬杜羅後強加給委內瑞拉的決議。

