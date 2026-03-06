為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    印尼從伊朗撤離公民 總統稱願當中東衝突調解人

    2026/03/06 15:48 編譯謝宜哲／綜合報導
    印尼已開始從伊朗撤離數十名公民，印尼總統普拉伯沃也主動提出願意擔任中東衝突調解人。圖為普拉伯沃。（路透）

    隨著伊朗衝突越演越烈，印尼外交部今（6）日表示，已開始從伊朗撤離數十名公民。印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）也已聲稱，願擔任中東衝突調解人。

    根據《法新社》報導，美國和以色列對伊朗發動攻擊，以及伊朗在中東地區進行報復性打擊，導致數萬名外國人滯留在中東地區，其中包括329名在伊朗的印尼公民，他們大多是庫姆市（Qom）的學生。

    負責海外公民福利的印尼外交部官員哈米達（Heni Hamidah）6日在雅加達告訴記者「今天將逐步開始撤離在伊朗的印尼公民。」哈米達指出，首批32名印尼公民預計將於9日或10日抵達雅加達，具體撤離路線將根據當地情況而定。

    印尼外交部聲稱，目前暫不考慮從其他中東國家撤僑，約有50萬印尼公民居住在這些國家。

    另外，普拉伯沃（Prabowo Subianto）已主動提出擔任衝突調解人。但伊朗駐印尼大使博魯傑爾迪（Mohammad Boroujerdi）上週說「伊朗不會與對我們發動敵對行動的國家進行談判。」

