為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    重判20年 路透：黎智英不會提上訴

    2026/03/06 13:33 中央社
    香港壹傳媒集團創辦人黎智英稍早前因串謀勾結外國勢力等罪名被重判20年，路透社今天引述黎案其中一名律師表示，黎智英不會上訴。（路透資料照）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英稍早前因串謀勾結外國勢力等罪名被重判20年，路透社今天引述黎案其中一名律師表示，黎智英不會上訴。（路透資料照）

    香港壹傳媒集團創辦人黎智英稍早前因串謀勾結外國勢力等罪名被重判20年，路透社今天引述黎案其中一名律師表示，黎智英不會上訴。

    香港法院近期重判黎智英20年引來國際社會譴責。路透社引述黎智英法律團隊一名成員報導，黎智英不會針對所涉國安案的定罪和刑期提出上訴。這名不具名的律師未說明黎智英做出這項決定的原因。

    78歲的黎智英去年12月被裁定罪名成立，香港高等法院並於今年2月宣判。黎智英被控兩項「串謀勾結外國勢力罪」和一項「發布煽動刊物罪」。歷時近5年的司法程序後，全案至此告一段落。

    不過，在另一起壹傳媒租約欺詐案中，黎智英上訴成功，香港法院撤銷他的定罪和判刑。黎智英此前因壹傳媒將軍澳工業邨廠房租約用途問題而被控兩項欺詐罪。

    另據明報等港媒稍早前披露，前香港蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光對於他所涉的國安案刑期提出上訴。馮偉光是首名提出上訴的同案被告。

    黎智英等9人及前蘋果日報3家公司被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院2月初宣判刑期，除了黎智英重判20年，馮偉光等8人分別被判6年3個月至10年不等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播