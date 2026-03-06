為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    罕見畫面曝光！林肯號13枚戰斧飛彈飛過頭頂 被菲船員清楚拍下

    2026/03/06 12:54 即時新聞／綜合報導
    一枚枚飛彈就陸續從畫面中閃過。（取自Reddit論壇）

    美國聯手以色列，發動「史詩怒火」軍事行動。部署於中東海域的美國海軍「林肯號」與「福特號」航艦打擊群持續維持打擊能量。有位處中東海域的菲律賓船員，清楚拍下13枚飛彈從頭頂飛過的畫面，他們並表示這些飛彈是由林肯號打擊群發射，影片一出立刻引發熱議。

    有國外網友在Reddit上轉發這段影片，可見影片中菲律賓船員正興奮地在甲板上圍觀、討論，許多船員更直接拿出手機錄影，接著一枚枚飛彈就陸續從畫面中飛過，但安靜得出奇。

    影片中可聽到菲律賓船員相當興奮，在一枚枚飛彈飛過時，船員大喊：「又一發！又一發！」還有船員驚呆大喊「F」開頭的髒話。而根據船員談話內容，可知他們位於中東國家阿曼附近的海域，而他們表示飛彈是由林肯號打擊群所發射。

    影片曝光後，Reddit不少網友直呼，這就是鼎鼎大名的「戰斧飛彈」。其他網友也紛紛在下方留言：「這些飛彈安靜得出奇」、「超勁爆的」、「要是他們用橫向錄影就好了」、「高品質版本！」、「這些幸運的傢伙們」。

