華爾街日報：川習將會面 美要求中增購美原油

「華爾街日報」今天報導，川習會前，美國財政部長貝森特考慮將要求中國購買美國原油及天然氣、降低對俄羅斯與伊朗的能源進口。由於美國能源價格較高，俄羅斯與伊朗是中國的戰略盟友，這對中國是重大挑戰。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國總統川普（Donald Trump）將訪問北京，財政部長貝森特（Scott Bessent）考慮在川普出訪前，對中方提出降低向美國敵對國家、如俄羅斯等國購買原油的棘手建議。

知情人士指出，貝森特近期私下諮詢多位前官員、企業高層與政策分析師，希望中國購買美國原油與天然氣。他打算月中向中國國務院副總理何立峰，在巴黎會晤中提出能源議題。兩人將確認4月初川習會的架構。

知情人士說，貝森特也考慮要求中國降低伊朗原油進口。

報導指出，中國國家主席習近平也可能向美國領袖施壓，要求在反對台灣獨立上採取更積極的立場。

知情人士說，貝森特在這些私人會晤中指出，華府同時要求中方擴大購買美國大豆與波音客機，鬆綁稀土出口管制。

多位美國資深官員表示，美中去年底在韓國達成貿易休兵協議，中國同意延後一年執行全球稀土管制，中方是否遵守承諾是美方進入下輪談判前最關注的項目。北京預期將提出降低關稅與鬆綁高科技品項，特別是人工智慧晶片與晶片製造機具的出口禁令。

資深官員說，貝森特在美中下輪談判前的諮詢對象，包括前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與空軍退將史帕丁（Robert Spalding）、黑石集團（Blackstone）高層及亞洲協會（Asia Society）、胡佛研究所（Hoover Institution）的學者。

一名資深官員形容，貝森特對川習會前的雙方關係感到樂觀。

部分美國企業人士關注川習會未設定實際目標，也未像川普首任期訪中時籌組經貿團。但一名資深官員說，川普政府會致力確保談判有實質成果。

知情人士轉述，貝森特向部分諮詢人士表達，如果川習北京會後，未能看到雙方都認同、且可在未來第2、3次會晤持續跟進進度的計畫，美中出現實質性突破的機會窗口將會減少。

一名資深官員表示，川普政府認為4月川習會是雙方對話的開始，由於兩位元首的關係，美方設定今年最多將有4次元首級的會晤。（編輯：陳慧萍）1150306

