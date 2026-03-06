美軍疑涉伊朗女校遭襲 正內部調查以釐清責任

伊朗米納卜1所死子學校遭攻擊，墓園為安葬罹難者準備中。（路透）

美國和以色列2月28日空襲伊朗，伊朗南部米納卜（Minab）1所女子學校也遭到攻擊。伊朗常駐日內瓦聯合國代表巴赫雷尼（Ali Bahreini）稱，攻擊造成150名學生死亡。2名美國官員透露，美軍調查人員認為，美國可能應對伊朗學校遭襲事件負責。

根據《路透》報導，目前美軍調查尚未得出最終結論。《路透》無法核實巴赫雷尼說的死亡人數是否為實，也無法獲得更多關於美軍調查的細節，包括哪些證據促成初步評估、何種彈藥襲擊伊朗學校等。

透露資訊的2名美國官員因討論敏感問題而要求匿名。他們不排除出現新證據的可能性，這些證據可能證明美國不承擔責任，並指向事件中的其他責任方。

美國國防部長赫格塞斯4日承認，美軍正在調查這起事件。赫格塞斯在記者會上說「我們當然絕不會以平民為攻擊目標，但我們正在對此進行調查。」

美國國務卿魯比歐2日也告訴記者，美國不會故意襲擊學校。他稱「如果這是我們發動的攻擊，那麼國防部將會對此進行調查。」

白宮新聞秘書李威特同樣在給《路透》的1份聲明中說「雖然國防部目前正在調查此事，但美國不會像伊朗政權一樣針對平民和兒童。」

