為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美解決伊朗後換古巴？川普：只是時間問題

    2026/03/06 10:50 中央社
    美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。（彭博）

    美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。（彭博）

    美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。

    綜合法新社、路透社及CNBC報導，川普在白宮接待2025年美國職業足球大聯盟MLS冠軍球隊邁阿密國際（Inter Miami CF）的活動上說：「我們想要先解決、完成這件事，但之後你們和許多優秀人士回到古巴只是時間問題。」台下聽眾不少來自美國佛羅里達州邁阿密，包括古巴裔人士。

    川普還對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說：「你在古巴方面的工作表現非常出色。」盧比歐是出生於邁阿密的古巴移民之子。

    美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，對共產政權統治的古巴祭出能源封鎖，導致古巴燃料儲備暴跌。委內瑞拉是古巴重要的石油供應國。

    古巴自1月9日以來未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個島國長期的經濟危機惡化。

    美國與以色列近日對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，許多古巴人擔憂古巴可能成為川普下一個對外干預的目標。

    川普與盧比歐一向不諱言希望促成古巴政權更迭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播