美解決伊朗後換古巴？川普：只是時間問題

美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。（彭博）

美國總統川普今天表示，他想先解決伊朗的戰事，然後再處理古巴的問題，但未具體說明他的計畫。

綜合法新社、路透社及CNBC報導，川普在白宮接待2025年美國職業足球大聯盟MLS冠軍球隊邁阿密國際（Inter Miami CF）的活動上說：「我們想要先解決、完成這件事，但之後你們和許多優秀人士回到古巴只是時間問題。」台下聽眾不少來自美國佛羅里達州邁阿密，包括古巴裔人士。

請繼續往下閱讀...

川普還對美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說：「你在古巴方面的工作表現非常出色。」盧比歐是出生於邁阿密的古巴移民之子。

美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，對共產政權統治的古巴祭出能源封鎖，導致古巴燃料儲備暴跌。委內瑞拉是古巴重要的石油供應國。

古巴自1月9日以來未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個島國長期的經濟危機惡化。

美國與以色列近日對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，許多古巴人擔憂古巴可能成為川普下一個對外干預的目標。

川普與盧比歐一向不諱言希望促成古巴政權更迭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法