美眾院也否決戰爭權力決議案 挺川普對伊朗動武

美國聯邦眾議院今天繼參議院後也否決戰爭權力決議案，支持總統川普對伊朗的軍事行動。這項決議案目的在阻止對伊朗空襲，並要求任何針對伊朗的敵對行動都必須經國會授權。

綜合路透社和法新社報導，眾議院以212票贊成、219票反對的結果否決這項決議案，眾議員大多按照黨派路線投票。川普所屬共和黨在眾院僅掌握微弱多數。2名共和黨眾議員投贊成票，4名民主黨眾議員投反對票。參議院昨天剛否決類似決議案。

反對陣營指控民主黨僅因反對川普才將這個議題付諸表決，反而讓美國人面臨更高風險。

眾議院情報委員會（House Intelligence Committee）共和黨籍主席克勞福（Rick Crawford）昨天在辯論中表示：「我們都知道，如果總統不是川普，我們今天就不會在這裡。」

決議案發起人形容此舉目的在取回國會依據美國憲法所明定的戰爭授權職責。

美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊，這場衝突造成超過1000人喪生，包括至少6名美國軍人，並且在整個中東地區造成損害和動盪。

決議案支持陣營表示，這項決議案要求川普取得國會授權戰爭，將迫使他向美國人民說明美國為何參戰以及戰爭將如何結束。

然而即使參眾兩院皆通過決議，川普仍可行使否決權，國會若要推翻總統否決權，須在兩院取得2/3多數，目前而言幾乎不可能實現。

眾議院兩黨議員今天稍早以壓倒性多數通過一項措施，重申伊朗仍是最大恐怖主義資助國。

