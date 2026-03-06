為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍擊沉30多艘船艦 稱伊朗彈道飛彈攻擊大減9成

    2026/03/06 10:02 中央社
    美國一名軍方高層官員今天表示，在持續進行的戰爭中，美國已擊沉超過30艘伊朗船艦，同時德黑蘭部隊發動的彈道飛彈與無人機攻擊次數已大幅下降。

    法新社報導，海軍上將古柏（Brad Cooper）在記者會上表示：「我們目前已擊沉30多艘船艦。就在過去幾小時內，我們擊中了一艘伊朗無人機航空母艦，規模約等同於二戰時期的航空母艦。就在我們說話的此刻，該艦正起火燃燒。」

    與此同時，掌管美國在中東部隊的美軍中央司令部司令古柏表示：「自開戰首日以來，伊朗的彈道飛彈攻擊已減少了90%，無人機攻擊則減少了83%。」

    美國於2月26日與以色列軍隊聯合對伊朗發動大規模空中攻擊行動，伊朗則以向區域內其他國家發射多波攻擊無人機與飛彈作為回應。

    摧毀伊朗的彈道飛彈能力及其海軍，是華盛頓當局針對伊朗行動的兩大主要既定目標；美國已將此次行動命名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

