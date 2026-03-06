為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美次長：攻打伊朗展現美軍實力 嚇阻中國等潛在對手

    2026/03/06 09:59 中央社
    美、以聯手攻擊伊朗，美議員今天關切中東戰事將如何影響美軍調整部署，以防北京趁機對台動手，美國戰爭部次長柯伯吉對此表示，華府正密切觀察其他潛在對手的反應，對伊朗的軍事行動展現了美軍實力，這具有嚇阻效果。

    美國戰爭部1月公布川普第2任期的首份國防戰略（National Defense Strategy）報告，戰爭部負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）今天出席美國聯邦眾議院軍事委員會聽證會對國防戰略進行說明，多名議員關切美國對伊朗發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）。

    共和黨籍眾議員哈里根（Pat Harrigan）問及，若美國持續在中東作戰，目前有哪些部署調整已到位，確保北京不會認為可以趁機對台灣採取行動？柯伯吉回應表示，美國正密切關注其他潛在對手的反應；美軍在這項行動展現的實力具有嚇阻效果。

    柯伯吉指出，美國也在思考如何最有效地部署軍隊，以在第一島鏈沿線建構拒止型防禦（denial defense）。他強調，美軍對伊朗的軍事行動不是一場無止盡的戰爭，「我們不是孤立主義者… 我們是靈活的現實主義者。」

    對於民主黨籍眾議員摩爾頓（Seth Moulton）問及，「史詩怒火行動」是否也有嚇阻中國的作用，柯伯吉回應表示，確實看到世界各國都對美軍展現的實力印象深刻；他認為，這有助於嚇阻。

    有鑒於伊朗為中國在中東地區的盟友，共和黨籍眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）同樣關切美國攻打伊朗對中國產生的影響。被問及未來6個月至一年最擔心的問題，柯伯吉說，就他了解，中國非常仰賴中東能源資源，他們正密切觀察這點。

    柯伯吉指出，川普政府確實擔憂可能出現多戰線同時發生的局面，「但我們希望避免這種情況」。美國總統川普（Donald Trump）的外交政策也包括從「靠實力確保和平」的觀點來和潛在對手接觸。

    戰爭部在1月底公布的「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告中列舉其重點工作包括防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔等。（編輯：陳慧萍）1150306

