    國際

    憂美潛艦再度攻擊　斯里蘭卡接管伊朗軍艦

    2026/03/06 03:12 中央社

    斯里蘭卡總統迪桑納亞克今天表示，斯里蘭卡已將一艘伊朗海軍艦艇上的船員轉移下船並接管該艦。另一艘伊朗軍艦昨天遭美國潛艦攻擊，造成多人死亡。

    法新社報導，迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）在一場經電視轉播的演說中表示，斯里蘭卡海軍已將伊朗海軍艦艇布什爾號（IRIS Bushehr）的208名水手轉移下船。這艘軍艦因為發動機故障而要求進港。

    他表示，布什爾號與昨天在斯里蘭卡南方海域遭魚雷攻擊的得納號（IRIS Dena）最近都參與了印度東部的海軍演習。

    上述魚雷攻擊造成至少84名水手喪生，是自美國與以色列對伊朗開戰以來，首次發生在中東以外地區的軍事攻擊。

    伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天譴責這起攻擊，並警告華府開此先例，將付出慘痛代價。

    迪桑納亞克強調，斯里蘭卡「在這場衝突不選邊站」，「但在我們維持中立的同時，我們也採取行動拯救生命」。

    「沒有人應該死於這樣的戰爭，每一條生命都同等珍貴。」

    迪桑納亞克指出，當時布什爾號靠近斯里蘭卡最大港口可倫坡（Colombo），但該艦不會在那裡錨泊，因為有可能危及商船運輸，並指保險費可能上升。

    他表示，因此，布什爾號將被移往斯里蘭卡東北側的較小港口春可馬里（Trincomalee）。（編譯：楊昭彥）1150306

