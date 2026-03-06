菲律賓逮3共諜 犯嫌坦承南海運補機密外洩中國

在菲律賓針對其佔領的南海地物進行運補任務期間，與中國海警船頻繁發生衝突。（美聯社檔案照）

菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人5日表示，菲國在南海運補任務的部分資訊遭到外洩，並被傳遞給中國情報人員。

路透5日報導，就在前一天，菲律賓政府表示，已逮捕數名涉嫌為中國從事間諜活動的公民，指稱這是一起「嚴重的國家安全事件」。

國安會發言人瓦倫西亞（Cornelio Valencia）表示，這次洩密事件「令人震驚」，但影響範圍有限，而且用於傳遞資訊的管道已被關閉。

瓦倫西亞說：「輪調與運補資訊屬於作戰安全範疇，因為洩露這些資訊會危及人員安全，而這部分已經遭到外洩。」

在馬尼拉針對其佔領的南海地物進行運補任務期間，菲中兩國船隻頻繁發生衝突。中國外交官、菲律賓國會議員與海岸防衛隊發言人，近來也因這片具爭議的水域激烈交鋒。

瓦倫西亞表示，已有3名菲律賓人被捕，而且「可能還有更多人」，但他拒絕說明是否會提出控告。法新社報導，這3人分別任職於菲律賓國防部、海軍與海防隊，他們向中國的情報上線提供軍方人員名單，以及其他敏感資訊，但瓦倫西亞並未透露這3人的姓名與性別。

路透上個月在安全消息人士同意且不透露身分的條件下，採訪這3名被告。其中一名被告透過與菲律賓海防隊人員的關係，取得有關部署、運補及人員輪調的資訊。他表示，自己使用配發的手機將詳細資訊傳遞給聯絡人。

該名被告向路透展示該支手機，裡面有一款俄羅斯方塊遊戲，輸入密碼後會開啟一個隱藏的通訊平台，據稱這就是他用來與上線溝通的工具。

瓦倫西亞表示，3人已坦承犯行，並揭露所能取得並分享的資料、他們所做的評估，以及他們如何被招募。瓦倫西亞直言：「說到底，總是因為錢。」

中國外交部5日駁斥菲律賓的指控，聲稱此案情況不明，而且沒有確鑿證據。

另一名被告向路透表示，當他還在國防部擔任初階職員時，最初是由一名菲律賓女性熟人與他接觸，提議以撰寫評論文章來換取報酬，後來擴大到提供與南海及國防部與包括美國在內的菲律賓盟友雙邊互動相關的資訊。

他聲稱，並未立刻意識到自己是在為中國情報人員工作，直到後來才起疑，但由於需要錢，很難停手。他聲稱是在2023年至2025年間從事這項工作。

這種招募模式反映了在其他外國情報行動中常見的手法，即先以看似無害的顧問或寫作工作邀約作為切入點，隨後再升級為要求提供敏感資料。

