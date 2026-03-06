揭共軍無人機直接侵擾東沙島領空！美國會機構示警「欺敵戰術」

今年1月17日，1架中國WZ-7「翔龍」無人偵察機，入侵南海東沙島上空，停留約4分鐘。（法新社檔案照）

美國國會轄下的獨立機構「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）4日發布最新觀察報告指出，中國人民解放軍近期在台灣周邊的空中行動，已出現顯著質變，共軍無人機的行動模式，正從過去的「灰色地帶」騷擾，進階升級為直接侵犯領空，並結合前所未見的電子欺敵戰術。

USCC報告詳細披露，中國在過去數週內，大幅擴大對台灣使用軍用無人機的力道與挑釁層級。其中最具指標性的事件發生於今年1月17日，1架解放軍的WZ-7「翔龍」無人偵察機，直接進入由台灣實際控制的南海東沙島上空，停留約4分鐘。

請繼續往下閱讀...

報告引述華府智庫「戰爭研究所」（ISW）的分析指出，這極可能是數十年來，首次能夠明確查證中國解放軍侵犯台灣領空的事件。這架無人機刻意將飛行高度設定在超出東沙島現有防空系統偵測範圍的高空，直到台灣方面透過國際廣播頻道向其發出警告後，該架無人機才折返。

針對此一挑釁行為，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員廖彥棻（Kitsch Liao）指出，這次入侵絕非偶然，而是北京刻意利用東沙島防禦相對薄弱，且距離台灣本島超過400公里的偏遠地理位置，來測試台灣的交戰規則。

北京的盤算是，他們可以反覆進行這類侵擾飛行，藉由一再闖入該區域空域卻未受懲罰的現況，來提高台灣採取任何反制措施的風險，進而精準試探台灣的交戰規則。

除了直接侵犯領空，USCC報告也揭露解放軍近期的另一項重大戰術演進，即運用複雜的答詢機訊號進行欺敵。答詢機是一種無線電或雷達裝置，在接收到指定訊號後，會發出自身的無線電訊號，主要功能是用於探測、辨識和定位空中目標。

報告引述路透2月26日公布的調查顯示，自去年8月以來，1架中國「翼龍2」（Wing Loong 2）軍用無人機至少在南海上空執行23次飛行任務。在這段期間，該無人機多次發送虛假的答詢機訊號，將自己偽裝成多個不同的「身分」，其中甚至包括遭到國際制裁的白俄羅斯貨機，以及英國皇家空軍的「颱風」（Typhoon）戰鬥機等。

據USCC報告與航班追蹤網站Flightradar24查證，這架無人機是從海南島1座軍民兩用機場起飛，其飛行路線刻意靠近中國的潛艦基地，隨後朝著位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽飛行。此種複雜的欺敵模式在過去前所未見。

USCC認為，這意味著解放軍意圖削弱對手的態勢感知能力。專家也警告，這種答詢機欺敵行動，在潛在衝突爆發初期將極具殺傷力，即使只是造成敵我識別的短暫混亂，也足以嚴重拖延盟軍的反應時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法