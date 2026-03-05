為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    不再和玩偶猩猩黏緊緊！日本孤兒獼猴交到朋友了

    2026/03/05 23:14 編譯管淑平／綜合報導
    孤兒獼猴「Punch」和紅毛猩猩玩偶形影不離畫面，擄獲全球人心。（路透檔案照）

    孤兒獼猴「Punch」和紅毛猩猩玩偶形影不離畫面，擄獲全球人心。（路透檔案照）

    日本孤兒獼猴「Punch」（日文名羅馬拼音Panchi），一幅緊抓紅毛猩猩玩偶作伴的影像，擄獲全球許多網友的心。現在這隻小猴子正慢慢放下這個「同伴」，開始結交朋友，融入猴群生活。

    《美聯社》5日報導，千葉縣市川市動植物園孤兒獼猴「Punch」，去年7月26日出生後不久就遭母猴棄養，動物園工作人員便給牠一隻紅毛猩猩玩偶，讓牠培養新生獼猴生存所需的抓握依附能力。這隻玩偶成了Punch的寄託，牠緊抱著體型比牠還大的玩偶，形影不離的畫面，吸引全球媒體注意。

    不過，近日Punch已經較少依賴玩偶，開始會與其他猴群互動，例如曾爬到另一隻猴子背上、或與成年猴群坐在一起，有時候還會被其他猴子理毛或擁抱。飼養員說，目前最重要的任務，是協助Punch學會猴群的社會規則，被接受成為猴群的一員。

    園長表示，Punch已大致不再依賴玩偶，是好事，「當牠逐漸長大，慢慢地不需要這個絨毛玩具，代表牠正變得更獨立，這正是我們所期待的」。 不過，Punch目前每天晚上還是會抱著玩偶睡覺，園方希望牠接下來能與其他猴子一起睡。

    孤兒獼猴「Punch」3日和猴群互動，爬到一隻猴朋友背上。（美聯社）

    孤兒獼猴「Punch」3日和猴群互動，爬到一隻猴朋友背上。（美聯社）

    「Punch」最近開始和其他猴朋友互動。（美聯社）

    「Punch」最近開始和其他猴朋友互動。（美聯社）

