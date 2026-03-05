伊朗飛彈射向土耳其 北約：未討論啟動集體防禦機制

遭攔截擊落的伊朗飛彈殘骸。（路透）

北大西洋公約組織（NATO）4日攔截一枚從伊朗射向土耳其的飛彈，升高美國、以色列對伊朗的聯合軍事行動，戰火往中東以外地區蔓延的疑慮。北約秘書長呂特（Mark Rutte）5日表示，尚不打算啟動北約憲章第五條款的集體防禦機制。

《紐約時報》、《路透》5日報導，在攔截射向土耳其的飛彈後，呂特淡化北約被捲入這場戰爭的風險，他5日接受路透訪問表示，北約支持美國和以色列對伊朗的軍事行動，並指伊朗的核武和飛彈發展計畫「也是對歐洲的威脅」；盟國「有能力擊落」，並稱這「明確證明，我們憑借全方位方式，將捍衛北約每一寸領土」。

請繼續往下閱讀...

不過，呂特表示，北約目前未打算啟動集體防禦，「沒有人在談第五條款」，「最重要的是，我們的敵人昨天已經見識到，北約是如此強大、如此警覺」。

土耳其為北約成員國，該起飛彈事件是開戰以來，戰火首度波及土耳其門前。一名美國軍方高層官員和一名西方官員指控，伊朗鎖定的是土耳其印吉利克（Incirlik）空軍基地，該基地駐紮顯著數量的美國空軍。這兩名官員表示，該枚飛彈被位於東地中海的一艘美軍戰艦發射攔截飛彈擊落。伊朗則否認發射飛彈攻擊土耳其。

呂特表示，現在要預測戰爭會如何發展，還言之過早，但是廣泛的認知和共識是，戰爭應該以伊朗不再有能力對以色列構成威脅，或者向其盟國輸出代理武裝力量和武器告終。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法