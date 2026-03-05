美軍又一架F-15E戰機在伊朗上空被擊落？ 中央司令部發聲了

5日傳出一架美軍F-15E在伊朗上空被擊落，美國中央司令部出面闢謠。F-15E示意圖。（法新社）

中東戰火升溫，今天（5日）傳出又有一架美軍戰機在伊朗境內被擊落，美軍中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）晚間出面闢謠。

本月2日，美方證實3架F-15E戰機在科威特上空遭友軍誤擊墜毀，所幸機上6人第一時間彈射逃生，順利獲救。而今天又傳出，有第4架F-15E被擊落，而且是在伊朗的領空，有消息指稱是伊朗防空系統打擊，這次飛行員與武器系統官（WSO）也都成功彈射逃生，隨後被在鄰國待命的美國和以色列軍方找到並安全撤離。

消息傳得沸沸揚揚，美軍中央司令部今晚特別發布澄清聲明：「社群媒體上謠傳美國一架F-15E戰機週三清晨在伊朗墜毀，這些說法都是沒有根據的假消息。」

???? Rumors circulating on social media of a U.S. F-15E crash in Iran early Wednesday are baseless and NOT TRUE. pic.twitter.com/yuLoN5cJ0h — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 5, 2026

