    首頁 > 國際

    美軍又一架F-15E戰機在伊朗上空被擊落？ 中央司令部發聲了

    2026/03/05 22:38 即時新聞／綜合報導
    5日傳出一架美軍F-15E在伊朗上空被擊落，美國中央司令部出面闢謠。F-15E示意圖。（法新社）

    中東戰火升溫，今天（5日）傳出又有一架美軍戰機在伊朗境內被擊落，美軍中央司令部（U.S. Central Command，CENTCOM）晚間出面闢謠。

    本月2日，美方證實3架F-15E戰機在科威特上空遭友軍誤擊墜毀，所幸機上6人第一時間彈射逃生，順利獲救。而今天又傳出，有第4架F-15E被擊落，而且是在伊朗的領空，有消息指稱是伊朗防空系統打擊，這次飛行員與武器系統官（WSO）也都成功彈射逃生，隨後被在鄰國待命的美國和以色列軍方找到並安全撤離。

    消息傳得沸沸揚揚，美軍中央司令部今晚特別發布澄清聲明：「社群媒體上謠傳美國一架F-15E戰機週三清晨在伊朗墜毀，這些說法都是沒有根據的假消息。」

