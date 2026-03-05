反制伊朗自殺無人機威脅 美評估採購烏克蘭無人機攔截器

烏克蘭軍人4日在哈爾科夫前線發射偵查無人機。（美聯社）

英國金融時報5日報導，美國五角大廈正與烏克蘭洽談，考慮採購烏克蘭製造的無人機攔截器，以對抗伊朗在波斯灣地區發動的無人機襲擊。

烏克蘭官員與國防工業代表向金融時報透露，五角大廈與波斯灣國家正積極檢視烏克蘭在烏俄戰爭中對抗大規模無人機襲擊的經驗。基輔在此過程中開發了多種低成本攔截技術。一位烏克蘭官員表示，雖然與五角大廈的討論屬於「敏感話題」，但明顯感受到對烏克蘭無人機攔截器的興趣激增。

伊朗為報復美國與以色列的攻擊，向波斯灣地區發射了大量無人機和飛彈，目標涵蓋以色列以及位於沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林的美軍設施。

多個波斯灣國家長期依賴「愛國者」飛彈系統來攔截伊朗襲擊，但隨著伊朗以大規模群聚方式發射無人機，攔截飛彈的庫存正迅速消耗。許多襲擊使用的無人機為「見證者-136」（Shahed-136）及其衍生型號，這種廉價的自殺式無人機單架成本僅約3萬美元。相較之下，愛國者系統使用的PAC-3攔截飛彈單枚成本高達1350萬美元以上，十分不具有成本效益。

烏克蘭總統澤倫斯基3日證實，他已與卡達及阿聯領袖接觸，討論烏克蘭反無人機技術的應用。澤倫斯基強調，烏國反制無人機方面的專業知識居世界領先地位，但任何合作都必須在不削弱烏克蘭自身防禦能力的情況下進行，烏國希望換取數量有限的愛國者飛彈，以強化自身對俄羅斯巡弋飛彈與彈道飛彈的防禦。

自2022年俄羅斯全面入侵以來，莫斯科大量使用伊朗設計的無人機攻擊烏克蘭城市。基輔因此發展出應對策略，建構出多層級防空系統。在高價值目標防禦上，由愛國者和「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）負責攔截飛機與巡弋飛彈等長程威脅。至於針對低空飛行的俄國無人機，烏克蘭部署了小型攔截無人機。這些攔截器設計用於追擊並摧毀敵方無人機，部分系統成本僅數千美元，時速可達250公里，足以攔截時速約185公里的見證者無人機。

此外，烏克蘭也實驗了固定翼攔截機與人工智慧（AI）輔助系統。例如名為「泰坦」（Tytan）的平台，利用AI偵測並回應無人機威脅，同時由地面操作員控制。一套典型的攔截系統（包含無人機、地面控制設備、發射系統與軟體）總成本約為3.55萬美元，遠低於傳統飛彈攔截器。

