掛俄旗油輪地中海爆炸沉沒 克宮指控遭烏克蘭無人艇攻擊

烏克蘭的「海上寶貝」無人艇。（美聯社檔案照）

一艘懸掛俄羅斯旗、載有液化天然氣的油輪，3日在地中海發生爆炸後起火沉沒，俄羅斯政府指控，是遭烏克蘭無人艇攻擊。該艘油輪被用來運輸俄國遭制裁的液化天然氣，曾多次更換船旗。

《美聯社》4日報導，這起事件發生在利比亞外海，利比亞海事局表示，名為「北極梅塔加茲號」（Arctic Metagaz）油輪，3日在利比亞蘇爾特（Sirte）外海約240公里處航行時，「突然爆炸，接著引發猛烈火勢」，聲明說，這艘載有約6萬1000噸液化天然氣的油輪，隨後在利比亞和馬爾他之間海域「完全沉沒」，油輪上所有30名船員獲救，由另一艘船隻載往利比亞班加西。

該油輪被懷疑屬於俄羅斯「影子艦隊」的一部分。挪威媒體《巴倫支觀察家報》（Barents Observer）報導，該油輪船齡23年，名列美國、歐盟等制裁名單，向來被俄國能源商諾瓦泰克公司（Novatek）用來運輸遭制裁的「北極液化天然氣2號」天然氣，過去4年多次更換船旗和船名。油輪2月中在臨巴倫支海的烏拉灣裝載後啟程；希臘媒體報導，其航程最後300公里關閉可追蹤船隻位置的「船舶識別系統」（AIS）。

俄羅斯運輸部表示，該艘油輪是遭從利比亞海岸出發的烏克蘭無人艇攻擊。俄國總統普廷4日晚間稱此事為「恐怖攻擊」，並警告此事將加劇全球能源市場，包括天然氣市場的局勢。

烏國尚未回應俄國的指控。過去曾有報導指，烏克蘭從利比亞沿岸發動對俄羅斯船隻的攻擊行動，但是基輔從未公開證實。烏國軍方曾以無人艇攻擊黑海的俄國海軍船艦，去年10月烏國公開升級版無人艇「海上寶貝」（Sea Baby），航程可達1500公里，最大可搭載2000公斤彈藥。

俄羅斯「影子船隊」油輪。示意圖。（歐新社檔案照）

