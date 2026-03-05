為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    受戰火波及 阿聯酋、阿提哈德、卡達航空航班狀況曝

    2026/03/05 21:52 即時新聞／綜合報導
    受中東戰火波及，班機紛紛避開，杜拜機場建議旅客，未直接從所搭乘的航空公司收到已確認起飛時間前，不要到機場。（擷取自flightradar24網站）

    受中東戰火波及，班機紛紛避開，杜拜機場建議旅客，未直接從所搭乘的航空公司收到已確認起飛時間前，不要到機場。（擷取自flightradar24網站）

    伊朗遭受美國、以色列空襲，展開報復，波及中東各國，當地航班幾乎全數取消，影響許多旅客，據《CNN》報導，杜拜機場在官網建議旅客，在尚未直接從所搭乘的航空公司收到已確認的起飛時間之前，不要到機場。

    阿聯酋航空（Emirates）先前已暫停所有往返其樞紐基地的航班，2日晚間則恢復了部分有限度的撤僑航班與貨運航班。根據官網公告，所有往返杜拜的定期阿聯酋航空航班持續停飛，至少暫停到當地時間3月7日晚上11點59分為止。

    若航班取消，可透過私訊官方「X」（可能要等48-72小時才能得到回覆）、或撥打電話（預計2-3小時才能接通）、如航班在12日之前可填寫表單退款、透過旅行社代訂須與旅行社聯繫。

    阿提哈德航空在官網公告，所有往返阿布達比的定期商業航班將繼續暫停，直到當地時間3月6日上午6點。除非已購買機票或在24小時內收到已確認的預訂，否則不應前往機場。要去機場前，務必先在官網確認航班狀態。

    卡達航空在「X」公告，由於卡達領空關閉，卡達航空仍暫停營運，直到相關部門重新開放卡達領空再恢復營運。將自阿曼馬斯開特（Muscat）飛往倫敦希思羅機場（London Heathrow）、柏林、哥本哈根、馬德里、羅馬與阿姆斯特丹；此外，也將自沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）飛往法蘭克福。

    卡達航空下次會在杜哈時間6日上午9點更新資訊。也提醒旅客，除非收到關於航班的正式通知，否則請勿前往機場。卡達航空會直接聯繫受影響的乘客，告知航班詳情、旅行安排和後續步驟。

    衝突地區以外，其他航空公司也持續更改航線或取消原定飛越衝突地區附近的航班。德國漢莎航空已暫停往返杜拜的定期航班，直到3月6日，同時暫停了飛往特拉維夫（Tel Aviv）、貝魯特（Beirut）、安曼（Amman）、艾比爾（Erbil）、達曼（Dammam）和德黑蘭的航班，直到3月8日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播