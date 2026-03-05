受戰火波及 阿聯酋、阿提哈德、卡達航空航班狀況曝

受中東戰火波及，班機紛紛避開，杜拜機場建議旅客，未直接從所搭乘的航空公司收到已確認起飛時間前，不要到機場。（擷取自flightradar24網站）

伊朗遭受美國、以色列空襲，展開報復，波及中東各國，當地航班幾乎全數取消，影響許多旅客，據《CNN》報導，杜拜機場在官網建議旅客，在尚未直接從所搭乘的航空公司收到已確認的起飛時間之前，不要到機場。

阿聯酋航空（Emirates）先前已暫停所有往返其樞紐基地的航班，2日晚間則恢復了部分有限度的撤僑航班與貨運航班。根據官網公告，所有往返杜拜的定期阿聯酋航空航班持續停飛，至少暫停到當地時間3月7日晚上11點59分為止。

若航班取消，可透過私訊官方「X」（可能要等48-72小時才能得到回覆）、或撥打電話（預計2-3小時才能接通）、如航班在12日之前可填寫表單退款、透過旅行社代訂須與旅行社聯繫。

阿提哈德航空在官網公告，所有往返阿布達比的定期商業航班將繼續暫停，直到當地時間3月6日上午6點。除非已購買機票或在24小時內收到已確認的預訂，否則不應前往機場。要去機場前，務必先在官網確認航班狀態。

卡達航空在「X」公告，由於卡達領空關閉，卡達航空仍暫停營運，直到相關部門重新開放卡達領空再恢復營運。將自阿曼馬斯開特（Muscat）飛往倫敦希思羅機場（London Heathrow）、柏林、哥本哈根、馬德里、羅馬與阿姆斯特丹；此外，也將自沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）飛往法蘭克福。

卡達航空下次會在杜哈時間6日上午9點更新資訊。也提醒旅客，除非收到關於航班的正式通知，否則請勿前往機場。卡達航空會直接聯繫受影響的乘客，告知航班詳情、旅行安排和後續步驟。

衝突地區以外，其他航空公司也持續更改航線或取消原定飛越衝突地區附近的航班。德國漢莎航空已暫停往返杜拜的定期航班，直到3月6日，同時暫停了飛往特拉維夫（Tel Aviv）、貝魯特（Beirut）、安曼（Amman）、艾比爾（Erbil）、達曼（Dammam）和德黑蘭的航班，直到3月8日。

Due to ongoing flight disruptions, our Customer Care teams are experiencing exceptionally high volumes. We're working to resolve all enquiries as quickly as possible. Rest assured, all cancelled flights will be rebooked or refunded as soon as possible, based on your preference.… pic.twitter.com/aneBkGue9y — Emirates Support （@EmiratesSupport） March 4, 2026

Update: Qatar Airways flight operations remain temporarily suspended due to the closure of Qatari airspace. Qatar Airways will resume operations once the Qatar Civil Aviation Authority announces the safe reopening of Qatari airspace by the relevant authorities. A further update… — Qatar Airways （@qatarairways） March 5, 2026

