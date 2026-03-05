主導強硬戰略！「伊斯蘭革命衛隊」成戰時決策核心

美以開戰前，伊朗革命衛隊2月在伊朗南部演習的部隊。（路透檔案照）

美國與以色列聯合對伊朗發動軍事攻擊行動，伊朗最高領袖哈米尼喪生後，伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）已加強對戰時決策的掌控，主導一套強硬戰略，推動德黑蘭向中東多地發動飛彈、無人機攻勢。

《路透》4日報導訪問熟知革命衛隊動態的6名伊朗和區域消息人士，均證實自從開戰後，該組織在統治集團中承擔更大角色，現在幾乎參與每一個重大決策；一名安全官員透露，革命衛隊新領導人瓦希迪（Ahmad Vahidi）出席每一場高階人員會議，該組織首要目標，始終是維護伊斯蘭革命體制和目標的存續。

革命衛隊預期到會有斬首行動，在美以開戰前已預做準備，包括將權力大幅下放，賦予中階軍官有權發動對鄰國的攻擊行動；出身革命衛隊的副國防部長塔拉伊尼克（Reza Talaeinik）3日在訪問中也透露，指揮架構中的每個職位，都預先安排三層接替人選，以備指揮官喪生，繼任者可立即接手。

在伊朗國內，革命衛隊在領導體制各層級的核心角色，以及嚴苛管控安全，或許也使國內更難以再度爆發大規模示威，削弱美國或以色列期望軍事行動，能挑起伊朗國內人民起義，推翻政權的希望。

總部設於美國的非營利組織「聯合反對核武伊朗」（United Against Nuclear Iran）的革命衛隊研究部門負責人阿拉比（Kasra Aarabi）指出，革命衛隊汲取2003年美國入侵伊拉克戰爭期間，伊拉克軍隊土崩瓦解的經驗，發展出指揮權分散的作法，這套制度的設計，關鍵宗旨在於確保革命衛隊能同時維持，一方面是伊朗以軍事行動回應外部攻擊的主力，另一方面維持國內安全與政權穩定。

不過，這套確保韌性的策略，也有誤判或挑起更廣泛戰爭之虞。就在4日，伊朗向北約成員國土耳其發射飛彈。

阿拉比認為，哈米尼喪生後，接替人選可能進一步強化革命衛隊的角色。被廣泛視為可能接替的哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），與革命衛隊關係密切，對該組織握有顯著控制權並廣受支持，包括立場更激進的低階軍官，「若這場衝突驟然結束而此政權得以存續，我們能肯定，革命衛隊的角色會更重要」。

德黑蘭展示的飛彈。（路透檔案照）

