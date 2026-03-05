又一國捲入中東戰火！伊朗無人機轟炸亞塞拜然機場2人受傷

伊朗無人機誤炸亞塞拜然納希切萬的一座機場，導致2人受傷，亞塞拜然外交部也警告，將會保留採取報復措施的權利。（美聯社）

數架來自伊朗的無人機於今（5）日在亞塞拜然境內墜毀並爆炸，引發亞塞拜然政府強烈抗議，並聲明將保留「採取報復措施的權利」。

據《每日郵報》 （Daily Mail）報導，此次襲擊地點為夾在伊朗、亞美尼亞與土耳其之間的亞塞拜然（Azerbaijan）飛地納希切萬（Nakhchivan），其中一架無人機擊中了距離邊境僅約6英里（約9.65公里）的機場航站樓，另一架則墜落在謝卡拉巴德村（Shekarabad）的一所學校附近。

亞塞拜然外交部隨後發表聲明，強烈譴責這起攻擊事件，並指出該行動已導致2人受傷及機場損毀，嚴重違反國際法準則，並加劇區域緊張局勢。

亞塞拜然當局也已召伊朗大使表達抗議與不滿，要求德黑蘭當局立即澄清並給出解釋，同時採取緊急措施防止類似事件再次發生。亞塞拜然也向德黑蘭警告，如果未能防止類似事件再度發生，亞塞拜然也會保留「採取報復措施的權利」。據初步調查顯示，此次襲擊所使用的機型疑似為伊朗製造的見證者（Shahed）無人機。

亞塞拜然為石油資源豐富的蘇聯前加盟共和國，是伊朗目前襲擊的第12個國家，也是第10個穆斯林國家。諷刺的是，就在襲擊發生前一天，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）才剛前往伊朗駐巴庫大使館，弔唁遇刺身亡的伊朗最高領袖哈米尼。

At around midday on 5 March, drone attacks were carried out against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the territory of the Islamic Republic of Iran.



One drone struck the terminal building of the airport in the Nakhchivan Autonomous Republic,… pic.twitter.com/0UxnmoyJpw — Ali Alizada ???????? （@Ali_F_Alizada） March 5, 2026

WATCH: An Iranian drone hits Nakhchivan Airport in Azerbaijan pic.twitter.com/iI8FeOpqOA — Faytuks Network （@FaytuksNetwork） March 5, 2026

situation inside the airport pic.twitter.com/Z9OoejFtyk — 1good reporter （@1goodreporter） March 5, 2026

