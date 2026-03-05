為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    又一國捲入中東戰火！伊朗無人機轟炸亞塞拜然機場2人受傷

    2026/03/05 19:55 即時新聞／綜合報導
    伊朗無人機誤炸亞塞拜然納希切萬的一座機場，導致2人受傷，亞塞拜然外交部也警告，將會保留採取報復措施的權利。（美聯社）

    數架來自伊朗的無人機於今（5）日在亞塞拜然境內墜毀並爆炸，引發亞塞拜然政府強烈抗議，並聲明將保留「採取報復措施的權利」。

    《每日郵報》 （Daily Mail）報導，此次襲擊地點為夾在伊朗、亞美尼亞與土耳其之間的亞塞拜然（Azerbaijan）飛地納希切萬（Nakhchivan），其中一架無人機擊中了距離邊境僅約6英里（約9.65公里）的機場航站樓，另一架則墜落在謝卡拉巴德村（Shekarabad）的一所學校附近。

    亞塞拜然外交部隨後發表聲明，強烈譴責這起攻擊事件，並指出該行動已導致2人受傷及機場損毀，嚴重違反國際法準則，並加劇區域緊張局勢。

    亞塞拜然當局也已召伊朗大使表達抗議與不滿，要求德黑蘭當局立即澄清並給出解釋，同時採取緊急措施防止類似事件再次發生。亞塞拜然也向德黑蘭警告，如果未能防止類似事件再度發生，亞塞拜然也會保留「採取報復措施的權利」。據初步調查顯示，此次襲擊所使用的機型疑似為伊朗製造的見證者（Shahed）無人機。

    亞塞拜然為石油資源豐富的蘇聯前加盟共和國，是伊朗目前襲擊的第12個國家，也是第10個穆斯林國家。諷刺的是，就在襲擊發生前一天，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）才剛前往伊朗駐巴庫大使館，弔唁遇刺身亡的伊朗最高領袖哈米尼。

