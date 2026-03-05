受中東戰火刺激？「崔賢號」驅逐艦試射巡弋飛彈 金正恩親自監督

北韓首艘5000噸級多功能驅逐艦「崔賢號」發射戰略巡弋飛彈。（歐新社）

北韓領導人金正恩連續兩天視察即將服役的5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並親自監督該艦試射「戰略巡弋飛彈」。此舉被分析人士視為平壤在美國近期空襲伊朗、以及美韓即將展開聯合軍演之際，強化其海上核威懾能力的重要訊號。

根據北韓官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，金正恩於3月3日至4日登上位於南浦造船廠的「崔賢號」，檢視艦艇性能、作戰能力與人員訓練狀況。他稱讚該艦為「國家海上防衛力量的新象徵」，並誓言未來五年內，每年至少建造兩艘同級，或更高規格的水面作戰艦艇。

請繼續往下閱讀...

在3月4日的試射中，「崔賢號」連續發射至少四枚艦對地戰略巡弋飛彈，金正恩則在岸上觀看全程。KCNA特別強調，這些飛彈屬於「戰略武器系統」，暗示其具備搭載核彈頭的能力。這是北韓首度公開展示驅逐艦具備連續發射巡弋飛彈的能力。

金正恩表示：「我國海軍從水下到水面的攻擊力量將迅速擴張，海軍核武化正令人滿意地推進。」他同時警告：「任何對我國加強防衛力量抱持懷疑者，本身就將成為我們的敵人。」

專家指出，此次行動明顯針對當前國際局勢。韓國統一研究院資深研究員洪珉分析：「伊朗遭美軍打擊，加上3月9日即將展開的美韓聯合軍演，顯然讓金正恩高度警覺。他試圖向華府傳達：北韓不是伊朗，若想從海上發動打擊，將面臨更大風險。」

此外，金正恩也視察了正在南浦造船廠建造中的第三艘同級驅逐艦，預計將於今年10月朝鮮勞動黨建黨紀念日前完工。去年6月，北韓曾成功下水第二艘同級艦「姜健號」，此前該艦在試航時，曾因傾覆事故引發金正恩震怒。

北韓近年持續推動海軍現代化，不再侷限於傳統的沿岸防禦任務。除驅逐艦外，平壤亦正建造一艘8700噸級核子動力潛艦，金正恩稱之為「戰略威懾層級的劃時代躍進」，目標是實現水下與水面平台皆具備核打擊能力。

不過，部分軍事專家對北韓新艦實戰能力存疑。韓國國防安全論壇（KODEF）事務總長申鍾宇指出，雖然北韓展示連續發射能力，但巡弋飛彈在實戰中極易遭攔截，整體威脅仍有限。

面對北韓最新挑釁，南韓國防部重申，在堅實的美韓聯合防衛體制下，將維持「壓倒性回應任何挑釁」的準備與能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法