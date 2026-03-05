對伊動武川普估4週太樂觀？外媒曝美軍內部文件：可能會打到9月

美國總統川普。（歐新社）

美國聯手以色列襲擊伊朗，第一波取得重要戰果。不過，《POLITICO》報導指，近期種種跡象顯示，川普政府顯然未對戰爭擴大做好準備，報導更指出，美軍中央司令部（CENTCOM）正在要求美國國防部增派軍事情報官員支援，請求預計至少持續100天，甚至更有可能延長至9月。

《POLITICO》今日獨家報導指出，隨著美國國務院正緊急增調資源以撤離受困中東的美國公民，國防部增派中東情報員額，種種跡象顯示，川普政府顯然未對當前擴大的戰爭做好充分準備。報導引述2名知情官員消息透露，國務院正向希臘雅典派遣額外人力以協助撤離工作。一名知情官員表示，國務院高層已親自接管撤離行動，而這類工作通常是由領務局的基層官員處理。

同時，《POLITICO》取得的通知顯示，美軍中央司令部（CENTCOM）正要求國防部增派軍事情報官，前往佛州坦帕總部，支援對伊朗的行動。這項請求預計至少持續100天，甚至可能延續至9月。

報導強調，這是開戰以來首度傳出增援情報人力的需求，顯示五角大廈已開始為長期戰事分配資金，這與川普總統最初預期的「四週解決衝突」時程表顯有落差。這種在軍事行動發動後才急忙補人、補資源的情況，突顯了川普團隊嚴重低估了，聯手以色列發動戰爭後所引發的廣泛衝擊。

前美國資深外交官費爾斯坦（Gerald Feierstein）直言：「我們看到的是一場完全臨時湊合的行動。看起來根本沒人相信軍事行動真的會發生，他們好像週六早上起床，就突然決定要開戰一樣。」

報導提到，美以聯軍雖成功摧毀伊朗安全基礎設施，並擊斃該國最高領導人及多名高官，但美以官方至今仍無法清楚說明這場行動的終極目標，也難以解釋為何「必須現在動手」。

另外，美軍在戰場上也面臨成本不對等的嚴峻挑戰。一名五角大廈官員透露，伊朗大量使用造價極低的無人機進行報復，導致美軍被迫使用單枚造價數百萬美元的飛彈來攔截。伊朗展開報復後，已造成至少6名美軍在科威特港口喪生，引發外界質疑軍事設施對無人機的防禦是否到位。此外，部分美國外交設施也遭襲擊，甚至傳出美軍及其盟友的彈藥庫存即將告罄。種種問題正隨著戰爭擴大而逐步浮現。

