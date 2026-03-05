為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南韓擬將脫北者改稱「北鄉民」 英文官方翻譯出爐

    2026/03/05 18:16 中央社
    南韓擬將「脫北者」用語改為「北鄉民」，並正式將英文翻譯定為North Korean-born citizens（北韓出生公民）。圖為在韓國首爾中國大使館附近，一些北韓脫北者公民團體的成員參加了反對中國強制遣返北韓脫北者的抗議活動。（歐新社）

    南韓統一部今天表示，目前正階段實施將「脫北者」用語改為「北鄉民」，並正式將英文翻譯定為North Korean-born citizens（北韓出生公民），強調他們是受到南韓憲法與法律保護的平等公民。

    根據韓聯社報導，統一部今天說明，North Korean-born citizens明確將對象限定為「在北韓出生的人」。目前「脫北者（脫北民）」英文翻譯，多使用著重於「逃離」、「脫離」、「保護」概念的表述，例如Defectors（投奔者、叛逃者）、Refugees（難民）、Escapees（逃離者）等。

    不過統一部在去年年底向總統進行業務報告時表示，將逐步以「北鄉民」取代「脫北者」，並從今年起在文件與發表中開始使用該用語。

    韓媒Newsis今天也報導，在「北鄉民」的英文表述中明確使用citizens（公民）一詞，是為了強調他們是依據南韓憲法與法律受到保護的平等公民，並凸顯即使居住在南韓以外的第三國，其公民身分仍然維持。

    目前南韓的「北韓離脫居民保護及定居支援法」規定，在軍事分界線以北地區（北韓）擁有住所、直系親屬、配偶或工作等，在生活之後離開北韓且未取得外國國籍者，定義為「北韓離脫居民」。目前一般將「北韓離脫居民」簡稱為「脫北者（脫北民）」。

