    首頁 > 國際

    美以原定年中再對伊朗動手 以防長透露戰事提前到2月3大原因

    2026/03/05 18:31 編譯管淑平／綜合報導
    參與「史詩怒火」行動的美國林肯號航母艦載機3日準備執行任務。（路透）

    參與「史詩怒火」行動的美國林肯號航母艦載機3日準備執行任務。（路透）

    美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動5日持續第6天之際，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）透露，以國原本計畫在今年年中發動，但是伊朗國內外的情勢變化，促使當局大幅提前到2月展開行動。

    《美聯社》和總部設於英國倫敦的阿拉伯文報紙《中東報》（Asharq Al-Awsat）網站報導，卡茲4日向軍事情報官員發表演說表示，「原本規劃今年年中的一場行動，目標相同，但是由於情勢發展—主要因素為伊朗國內局勢發展、美國總統立場以及展開聯合行動的可能性—變得有必要把事情提前到2月」。

    今年1月伊朗爆發大規模反政府示威，儘管遭伊朗當局強力鎮壓，但是示威已對伊朗政權構成龐大壓力，當時川普矢言會支持示威者、與伊朗人民站在一起；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的以國最高層級官員也有類似談話，力促伊朗人民起義反抗該國的神權統治政權。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）4日也表示，美國決定展開軍事行動的原因，一部分在於擔心，伊朗可能先對駐中東美軍與軍事資產發動攻擊。李威特也透露，空襲行動展開前，川普曾與納坦雅胡通電話，「就行動時間表而言，這通電話也是一個重要因素」。

