中籍旅行社老闆詐領數億元補助買房 遭日警逮捕

武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，日本政府為防止大規模失業，放寬薪資補助門檻，沒想到卻成為黑心商人的提款機。一名在日經營知名旅行社「JCIT」的中國籍老闆及其丈夫，被爆詐領日本政府「雇用調整助成金」至少1.1億日圓（約新台幣2223萬元），目前已被日本警方逮捕。

綜合日媒報導，56歲的中國籍旅遊社老闆坂川馨與其53歲中國籍丈夫孟偉，涉嫌於2022年間，利用疫情補助審核較寬鬆的漏洞，向官方遞交虛假申請。兩人透過熟人的個人資料，竟將實際僅約10人的員工人數，灌水虛報至70人，藉此騙取高額補助。

「雇用調整助成金」原意是補助受疫情衝擊的企業支付員工停工津貼。儘管兩名嫌疑人目前全盤否認指控，但警視廳認為1.1億元僅是冰山一角，兩人累計詐領總額可能高達6.5億日圓（約新台幣1.3億元），並被用於購買山梨縣土地以及東京市中心精華地段的公寓。

