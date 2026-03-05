為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本提升中東6國旅遊警示 擬以包機撤僑

    2026/03/05 16:45 駐日特派員林翠儀／東京5日報導
    日本防衛相小泉進次郎說，準備派遣自衛隊運輸機到伊朗周邊國家執行撤僑任務。（路透檔案照）

    日本防衛相小泉進次郎說，準備派遣自衛隊運輸機到伊朗周邊國家執行撤僑任務。（路透檔案照）

    伊朗對民間設施等發動攻擊，日本外務省5日宣布，已將科威特、沙烏地阿拉伯東部、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國（UAE）以及阿曼等6個國家的危險情報，提升至第3級「請勿前往」。

    另一方面，對於當地希望撤離的日僑，日本政府將安排經陸路轉送至沙烏地阿拉伯與阿曼，並以政府安排的包機送返東京。

    日本防衛省也就派遣航空自衛隊運輸機至周邊國家執行撤僑任務進行協調。防衛相小泉進次郎5日凌晨在社群平台X上透露，將檢討派遣地點，並選定使用的機型與派遣人員等展開出動前的具體準備。

    綜合日媒報導，隨著中東局勢持續緊張。2日有5名希望離開以色列的日本人，在當地日本大使館安排的巴士協助下撤離至鄰國，4日也有2名在伊朗的日本人透過同樣方式撤離。

    雖然沙烏地阿拉伯與阿曼仍有商業航班運行，但由於需求集中，機票取得變得相當困難，因此日本政府決定安排包機協助撤僑。

