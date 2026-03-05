波斯灣美油輪傳遇襲！伊朗最高教士下達復仇令：讓川普流血

伊朗首都德黑蘭5日遭受以色列新空襲後升起巨大煙塵。（法新社）

伊朗革命衛隊5日宣稱在波斯灣北部攻擊一艘美國油輪。同時，伊朗最高階教士公開呼籲「讓以色列人與川普的血流出」，這種鼓動流血的宗教聲明，在該國高層中相當罕見，相關軍事行動與言論互動，正引發外界關注。

根據美聯社報導，伊朗準軍事組織革命衛隊透過國營電視台發布聲明，宣稱在波斯灣北部海域對一艘美國油輪發動攻擊。雖然聲明中未詳述具體攻擊手段，但英國軍方的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早曾接獲通報，指出科威特海岸附近有油輪遭到鎖定。目前美方尚未證實油輪受損情況，相關事件仍有待進一步確認。

請繼續往下閱讀...

在空襲行動持續之際，伊朗宗教高層也發出了具威脅性的暴力號召。伊朗國營電視台播出一名阿亞圖拉（Ayatollah，為什葉派伊斯蘭教中最高階神職人員）阿莫里（Abdollah Javadi Amoli）的訊息，內容明確呼籲讓「以色列人與川普的血流出」。美聯社指出，這類公開呼籲流血的宗教言論在伊朗高階神職人員中相當罕見。

空襲擴及全境174座城市 德黑蘭東部傳出爆炸聲響

針對聯軍的空中打擊，伊朗紅新月會（Red Crescent Society of Iran）5日指控，空襲行動已擊中全境174座城市。根據統計，目前已記錄到至少1332次襲擊發生在636處地點，並導致部分紅新月會據點與醫療中心受損。此外，德黑蘭居民也證實，該市東部區域在週四傳出劇烈爆炸聲響，顯示聯軍的打擊行動仍在持續。

在衝突持續之際，以色列則開始將部分國民接回本土。以色列領空在短暫關閉後已重新開放限度降落，目前已有首批兩架航班返抵特拉維夫。根據以色列的分階段計畫，首日每小時僅開放一架航班降落，預計將有5000人返國。目前所有從以色列起飛的商業離境航班仍處於禁飛狀態，顯示該地區情勢依舊高度緊繃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法