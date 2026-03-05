無視遭重創！伊朗新聞狂用AI影像虛報戰果 塑造「正在贏球」假象

伊朗宣稱以4枚彈道飛彈擊中「林肯號」，美中央司令部駁斥「說謊」。（法新社）

儘管德黑蘭政權遭到美軍與以色列國防軍數千次空襲轟炸，城市、軍事基地與政治領導層損失慘重，但伊朗官媒卻展現強大「宣傳功力」。外媒指出，伊朗正發動一場與現實平行的「資訊戰爭」，大量使用人工智慧（AI）生成的虛假影像，與未經證實的戰報，試圖向外界與國內型塑一種「正在贏球」的假象。

根據《紐約時報》報導，在伊朗官方電視台與親政府的社群媒體敘事中，戰況與現實截然不同：德黑蘭宣稱伊朗飛彈已將特拉維夫化為焦土、戰機成功擊沉美軍航艦，且有數百名美軍在攻擊中喪生。對此，倫敦智庫「戰略對話研究所（ISD）」研究員研究員艾雅德（Moustafa Ayad）分析指出，伊朗正利用大量內容「淹沒輿論場」，藉此掩蓋其國內遭到重創的事實。

報導指出，伊朗與其盟友俄羅斯如出一轍，將AI視為核心戰爭策略。數位風險分析公司 Alethea發現，伊朗官方媒體如《德黑蘭時報》（Tehran Times）與「塔斯尼姆通訊社」，頻繁轉傳經AI處理過的假照片，例如宣稱美軍在卡達的雷達站被徹底摧毀。更有官媒甚至拿電玩畫面或舊的火災影片，宣稱是美軍大使館或中情局（CIA）大樓遭到祝融。

美軍友軍誤傷算戰績！伊朗官媒強行攬功

最令人咋舌的案例，莫過於近日在科威特發生的事件。美軍指出，有三架美軍噴射機遭科威特「友軍誤傷」擊落；然而，伊朗塔斯尼姆通訊社卻宣稱這是伊朗軍隊的「英明傑作」。面對美軍的澄清，伊朗官媒主持人竟在節目中強辯：「即便那是友軍誤傷，也是因為伊朗先攻擊了雷達系統導致的結果，功勞仍應歸於伊朗。」

華盛頓非營利組織DAWN高級分析師梅瑪里安（Omid Memarian）認為，這些心戰手段是為了向川普政府喊話，傳達「政權輪替絕非迪士尼式的美好結局」，強調這將是一場流血且昂貴的長期戰爭。

美軍中央司令部駁斥 稱伊朗「滿口謊言」

針對伊朗的假訊息攻勢，美國中央司令部也罕見地在社群平台X上大動作闢謠。當伊朗宣稱以4枚彈道飛彈擊中「林肯號」航艦時，中央司令部直接在相關文章標註「大謊言（LIE）」，並痛斥：「林肯號根本沒被擊中，飛彈甚至連邊都沒摸到。」

分析人士警告，隨著AI工具進步，假影片的生成速度已快到讓事實查核難以招架，這不僅加劇了戰場的混亂，也讓中東情勢陷入真假難辨的資訊迷霧中。

