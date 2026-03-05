在日本賣假雪印保健品獲利20萬 中國籍夫婦落網辯「以為是正品」

中國籍夫婦在日本二手平台上販售偽造的保健食品，被捕後雙雙否認犯行，辯「以為是正品」；示意圖，圖與新聞事件無關。（圖擷取自@fnnp-hs7mr社群平台「YouTube」）

一對中國籍夫妻涉嫌以營利為目的，持有日本知名食品公司「雪印惠乳」旗下保健食品的偽造品，遭到警方逮捕。兩人被捕後均否認犯行，辯稱「以為是正品」。

綜合媒體報導，警方表示，去年10月有買家在二手交易網站購買了雪印惠乳所推出的健康保健食品後，發現「包裝與錠劑顏色偏淡」，覺得可疑聯絡雪印惠乳做確認，才發現是偽造品。警方據報逮捕了33歲的趙偉（音譯）與28歲的孫曉萌（音譯），並在兩人家中查獲5袋涉嫌用於販賣的雪印偽造保健食品。

據悉，兩人曾將疑似從中國寄來的偽造商品交給配送業者，雖然這些偽造商品對身體沒有危害，但其包裝上標示的成分與實際內容物並不相符。而在兩人住處搜索時，警方還查獲其他公司產品的偽造品235袋，尚未發現有買家出現健康問題。

雪印保健食品的正品定價約為5000日圓（約新台幣1000元），但偽造品以約2000（約新台幣400元）至4000日圓（約新台幣800元）販售。兩人從去年7月至10月之間，銷售獲利約達100萬日圓（約新台幣20萬）。

面對偵訊，兩人否認犯行，辯稱「以為是正品」。由於警方也查獲其他公司產品的偽造品，目前正在進一步調查是否涉及其他犯罪行為。

