伊朗軍艦遭美擊沉 87具水兵遺體打撈上岸 五角大廈：二戰以來罕見戰例

斯里蘭卡醫護人員4日於加勒（Galle）將伊朗水兵遺體運下車，並送入當地國家醫院設置的臨時停屍區。（美聯社）

斯里蘭卡海軍5日在印度洋南端海域打撈到87具伊朗水兵遺體並救起32名倖存者。這些官兵來自日前遭美國潛艦魚雷擊沉的伊巡防艦「德納號」（IRIS Dena）。斯里蘭卡海軍發言人桑帕斯（Buddhika Sampath）表示，搜救人員抵達現場時，海面僅剩下擴散的油漬與零星救生筏，並發現有人漂浮在海面等待救援。

根據美聯社報導，載有180名官兵的德納號在發出求救訊號後迅速沉沒，搜救人員抵達現場時已不見船影。桑帕斯指出，獲救的32人已送往斯里蘭卡南端加勒（Galle）的國家醫院救治。目前打撈到的87具水兵遺體已運回岸上並送往醫院，院方在後院設置臨時停屍區存放，現場由大量警察與海軍嚴密警戒，並要求工作人員在搬運時避開民眾視線。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在簡報中證實，這艘在國際水域沉沒的軍艦是伊朗引以為傲的「王牌軍艦」（Prize ship）。美國軍方指出，這起攻擊是第二次世界大戰以來，極少數由潛艦在實戰中發射魚雷擊沉敵軍軍艦的罕見案例。美國國防部隨後在社群平台 X 發布一段由水下視角捕捉的影片：德納號被魚雷擊中後發生劇烈爆炸並瞬間斷裂，海面上騰起巨大的煙塵與水柱。

戰爭外溢印度洋 伊朗海軍已損17艦

德納號作為伊朗最先進的軍艦之一，配備重型火砲與多型反艦飛彈，曾因與供應俄羅斯自殺無人機的製造商有關聯而遭到美國制裁。美國中央司令部、海軍上將古柏（Brad Cooper）表示，這場軍事行動正延伸至伊朗邊境之外，目前已導致至少17艘伊朗海軍艦艇沉沒。美國總統川普先前曾明確宣示，這場戰爭的核心目標之一便是徹底摧毀伊朗的海軍力量。

