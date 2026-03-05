配音員捲政治紅線！佐藤拓也遭中國手遊換角 日本玩家怒喊抵制

玩家懷疑佐藤拓也降板與「曾在個人部落格發表過參拜靖國神社」言論有關。（圖擷取自@TVguidePERSON、@LoveDeepspaceJP社群平台「X」，本報合成）

中國手遊《戀與深空》在2日宣布黎深聲優佐藤拓也因「合約期滿」，將在6月7日降板，粉絲懷疑是否是「佐藤拓也曾在個人部落格發表過參拜靖國神社」言論有關，與此同時手遊《明日方舟》也在3日公布佐藤拓也降板，引起台、中、日網友熱議。

靖國神社供奉自明治維新以來，在對外戰爭中陣亡的246萬名日本軍人與軍屬，但其中也包含了二戰甲級戰犯，使相關參拜行為在中國等曾受侵略國家之間格外敏感。

佐藤拓也並非第一位突然「被撤換」的聲優，去年3月森久保祥太郎因「諸多原因」，辭演《原神》、《明日方舟》、《陰陽師》中角色，玩家推測原因為森久保祥太郎曾在2024年8月，參與維吾爾人遭中國迫害的紀錄漫畫朗讀劇，令中國玩家不滿而遭檢舉。

其實自《戀與深空》公布日文配音後，中國玩家一直在社群平台要求撤換佐藤拓也，而日本玩家並不看好這次突然換配音的作法「這對玩這款遊戲的人來說簡直是一場災難」、「刪除遊戲，以後不會再安裝任何中國應用程式」、「中國人怎麼這麼玻璃心」、「每次看到因政治原因突然更換配音員的新聞，我都感到非常沮喪」、「乙女遊戲更換聲優簡直不可思議」。

佐藤拓也在2009年的部落格頁庫存檔截圖。（圖取自微博）

中國玩家十分反對佐藤拓也配音，認為其政治立場對中國民眾有惡劣影響。（圖取自微博）

