    首頁 > 國際

    經典賽》台灣球迷刷新記錄？ 網分享「20年前」日本隊首戰觀眾數

    2026/03/05 16:04 即時新聞／綜合報導
    2026世界經典棒球賽，台灣隊今（5）日在東京巨蛋對上澳洲隊，現場吸引大批台灣球迷觀戰，主辦方賽後統計總入場觀眾高達4萬523人。（法新社）

    2026世界經典棒球賽（WBC）在今（5）日正式開打，台灣隊以0：3遭澳洲隊完封。儘管台灣隊首戰出師不利、拿下「黑星」（日本體育用語，指敗戰、輸球），但大量台灣球迷湧入東京巨蛋的狂熱應援畫面，仍震撼許多日本球迷與媒體，更有日本球迷翻出日本隊「20年前」在WBC首戰日觀眾人數資料，對比台灣球迷今日帶來的盛況。

    綜合《讀賣新聞》等日媒報導，過往在東京巨蛋舉辦的國際賽事，日期是在「平日且無日本隊」的比賽，觀眾席通常不會坐滿。但本屆WBC開幕首戰，東京巨蛋不僅開賽前就排起長長的球迷入場隊伍，最終統計總入場觀眾，更是高達4萬523人，其中多數都是來自台灣的應援團，比賽期間現場也會響起台灣球迷特有的加油口號與雷鳴般的歡呼聲。

    東京巨蛋大彷彿變成「台灣主場」的盛況，目前在日本社群媒體掀起熱烈討論。部分有到場觀賽的日本球迷，陸續PO出東京巨蛋現場座無虛席的驚人景象，還指出大約有90%的觀眾是台灣人，並表示從未看過在東京巨蛋舉辦「2支都是外國隊伍」的WBC比賽，觀眾席會出現人山人海的應援觀眾，不禁讚嘆台灣球迷擁有不輸日本球迷的棒球魂。

    社群平台X一名為「アホアホマン」日本球迷也分享，日本隊2006年在第一屆WBC的首戰，比賽時間是週五晚上、當時有開放電視轉播，然而到場觀眾僅有1萬5869人；後續在週六的的比賽，則是來到了3萬1047人。如今20年過去，2支外國隊伍在沒有電視轉播、首戰日還是平日的情況下，仍吸引超越4萬多名觀眾到場，令他相當震驚與感動。

    日本球迷翻出20年前的首屆WBC資料，顯示日本隊當時的首戰日觀眾僅有1萬5869人；20年後，台灣隊與澳洲隊在WBC的首戰日觀眾，則是高達4萬523人。（圖擷取自@Q9V3bwxgo6EE9iL 社群平台「X」，本報合成）

