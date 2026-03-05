經典賽》台灣球迷刷新記錄？ 網分享「20年前」日本隊首戰觀眾數

經典賽》台灣球迷刷新記錄？ 網分享「20年前」日本隊首戰觀眾數2026/03/05 16:04 即時新聞／綜合報導
2026世界經典棒球賽，台灣隊今（5）日在東京巨蛋對上澳洲隊，現場吸引大批台灣球迷觀戰，主辦方賽後統計總入場觀眾高達4萬523人。（法新社）
2026世界經典棒球賽（WBC）在今（5）日正式開打，台灣隊以0：3遭澳洲隊完封。儘管台灣隊首戰出師不利、拿下「黑星」（日本體育用語，指敗戰、輸球），但大量台灣球迷湧入東京巨蛋的狂熱應援畫面，仍震撼許多日本球迷與媒體，更有日本球迷翻出日本隊「20年前」在WBC首戰日觀眾人數資料，對比台灣球迷今日帶來的盛況。
綜合《讀賣新聞》等日媒報導，過往在東京巨蛋舉辦的國際賽事，日期是在「平日且無日本隊」的比賽，觀眾席通常不會坐滿。但本屆WBC開幕首戰，東京巨蛋不僅開賽前就排起長長的球迷入場隊伍，最終統計總入場觀眾，更是高達4萬523人，其中多數都是來自台灣的應援團，比賽期間現場也會響起台灣球迷特有的加油口號與雷鳴般的歡呼聲。
請繼續往下閱讀...
東京巨蛋大彷彿變成「台灣主場」的盛況，目前在日本社群媒體掀起熱烈討論。部分有到場觀賽的日本球迷，陸續PO出東京巨蛋現場座無虛席的驚人景象，還指出大約有90%的觀眾是台灣人，並表示從未看過在東京巨蛋舉辦「2支都是外國隊伍」的WBC比賽，觀眾席會出現人山人海的應援觀眾，不禁讚嘆台灣球迷擁有不輸日本球迷的棒球魂。
社群平台X一名為「アホアホマン」日本球迷也分享，日本隊2006年在第一屆WBC的首戰，比賽時間是週五晚上、當時有開放電視轉播，然而到場觀眾僅有1萬5869人；後續在週六的的比賽，則是來到了3萬1047人。如今20年過去，2支外國隊伍在沒有電視轉播、首戰日還是平日的情況下，仍吸引超越4萬多名觀眾到場，令他相當震驚與感動。
Just getting started. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/TumI4pFVRk— World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 5, 2026
WBC2026、開幕。— 読売新聞写真部 （@tshashin） March 5, 2026
東京ドームで行われたＣ組初戦の豪州ー台湾戦には、平日昼間開催にもかかわらず４万人以上の観客が訪れた https://t.co/QrLnyrBNn0 #WorldBaseballClassic #WBC #Tokyo pic.twitter.com/7wxmTfdDdq
2006年の第1回大会は、金曜夜の日本初戦、地上波中継ありで観客わずか15869人、翌土曜日ですら観客31047人だったのが、20年の時を経て木曜昼、他国同士、地上波中継無しで東京ドームに4万人集めるようになったのか。— アホアホマン （@Q9V3bwxgo6EE9iL） March 5, 2026
WBCを単なるオープン戦にさせなかった全ての代表メンバーに感謝。 pic.twitter.com/KuDC1RmyeL
WBC開幕戦（台湾-オーストラリア）現地体感— FC公園 （@J_football_xxx） March 5, 2026
台湾人94%、日本人5%、オーストラリア人1%
こんな感じ。今更だけどWBCはちゃんと国際大会に育ったんだな。台湾人はあまりお酒を飲まないのでビールの売り子が暇そう。 pic.twitter.com/rrgIw4KzZl
昨日まで八甲田山系の雪山にいたけど、今日は東京ドームでWBC・オーストラリアvs台湾見てる。スタジアムは超満員で、観客は9割が台湾っぽい。なので台湾がチャンスになると球場全体がうおおおおおおぉぉっ！と凄いことになるのでした〜笑 pic.twitter.com/fgx0Z0x8J0— 月のネコ （@tuki_no_neko） March 5, 2026
【ＷＢＣ】平日昼の東京ドーム超満員に仰天 台湾大応援団で開幕戦に大観衆４万５２３人「さすが野球大国」「今までのＷＢＣと比較にならない雰囲気」— スポーツ報知 （@SportsHochi） March 5, 2026
記事はこちら▼https://t.co/8VE7Myfxvx
WBC開幕戦はパーキンスとバザーナのホームラン、A.ウェルズ→オロクリン→ケネディの完封リレーで????????オーストラリアが????????台湾に勝利。この試合の観客動員数40,523人は、日本で行われた日本以外のナショナルチームどうしの対戦では史上最多を更新しましたね。 https://t.co/ORPFzbsYg3— hitokage （@hitokage0231） March 5, 2026
【WBC開幕 平日昼間でも長蛇の列】https://t.co/J6vzobU4fg— Yahoo!ニュース （@YahooNewsTopics） March 5, 2026
ＷＢＣ開幕戦、東京ドーム熱狂 豪州ＶＳ台湾で驚異の観客４万人超え ネットも驚き「日本関係ない試合で４万人超えってすごい」「やっぱＷＢＣすげーわ」「日本出てきたらどうなるの？」https://t.co/FYrWQIpr7Y #野球 #WBC #侍ジャパン #デイリースポーツ #DailySports— デイリースポーツ （@Daily_Online） March 5, 2026
『台湾vsオーストラリア』— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） March 5, 2026
平日昼間ですが、球場は超満員????
特に台湾では野球人気が急上昇しており、多くのファンが集まる！
????@WBCBaseball
pic.twitter.com/NlWjE5Kqih https://t.co/m5r80bWRkP
日本球迷翻出20年前的首屆WBC資料，顯示日本隊當時的首戰日觀眾僅有1萬5869人；20年後，台灣隊與澳洲隊在WBC的首戰日觀眾，則是高達4萬523人。（圖擷取自@Q9V3bwxgo6EE9iL 社群平台「X」，本報合成）