以色列空襲伊朗網戰總部 專家：能源與糧食系統仍面臨網攻

德黑蘭東郊軍事設施遭以軍大規模空襲後冒出陣陣濃煙。據報該區域設有伊朗革命衛隊總部，以方宣稱此行動旨在打擊德黑蘭東部的一系列軍事據點。（法新社）

以色列軍方表示，已在近期空襲行動中打擊伊朗革命衛隊的網路戰指揮中心。此行動發生之際，與伊朗有關的駭客組織近期被指曾對以色列油氣能源公司發動入侵，並導致部分約旦加油站停擺，顯示網攻威脅仍在區域持續擴散。

根據《Politico》報導，以色列國防軍（IDF）近期針對伊朗革命衛隊（IRGC）的網路司令部中心實施打擊。前美國網路司令部副司令、陸軍中將摩爾（Charles Moore）分析表示，空襲行動將對德黑蘭當局執行此類複雜網路行動的能力產生「顯著影響」。但摩爾也指出，這並不代表代理力量或與政權意識形態一致的組織，不會繼續嘗試對美國或以色列發動攻擊。

與伊朗情報及安全部有關聯的駭客組織「漢達拉」（Handala），本週聲稱對以色列的1家油氣能源公司發動了入侵，並導致部分約旦加油站停擺。約旦網路安全局日前證實，成功攔截1起針對該國小麥倉儲管理系統的伊朗網路攻擊。

專家分析指出，伊朗長期依賴分散於境外的代理人團體執行任務，其中包括部分設於俄羅斯的組織。這種去中心化的模式，讓受害國家在採取後續行動時面臨更高的判讀門檻。

網路戰已成衝突一環 攻擊來源不再局限本土

資安公司Recorded Future高級顧問萊斯利（Alexander Leslie）表示，網路戰已成現代衝突一環，行動影響並不需要操作者駐留在德黑蘭。這起攻擊顯示網攻指揮設施可能成為軍事打擊目標之一，但數位戰場的特性讓威脅具備跨國與去中心化的特徵。即便核心指揮總部遭毀，潛伏在全球各地的側翼團體仍可能持續運作，對各國基礎設施構成挑戰。

