與加國碩博生交流 劉立欣：台灣在全球AI革命佔關鍵角色

劉立欣應邀對UBC政治學系博碩士學生演講並與學生們進行交流。（駐溫哥華台北經濟文化辦事處提供）

駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣3月3日應邀對卑詩大學（UBC）政治學系研究所碩博士學生，以「弱國的武器：台灣戰略資產與韌性」為題發表演講。劉立欣說，目前全球高達90%的先進半導體晶片與伺服器由台灣生產，使台灣成為全球AI革命中不可或缺的關鍵角色。她強調，對於正尋求非紅供應鏈、想降低對中國依賴的國家而言，台灣無疑是更優質的替代方案。

劉立欣在演講後，與參加演講的碩博士研究生，針對台灣民主發展、兩岸關係、台海局勢、全球供應鏈及台加關係等進行對話與交流約1小時。針對有研究生關注加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問中國後對台灣影響的議題，劉立欣答覆指出，卡尼訪中與中國達成電動車及芥花籽貿易交易，台灣盼加方勿因此犧牲與台灣向來友好的關係。

劉立欣在演說開場指出，面對中國日漸強大的軍力及對台軍事威脅與經濟脅迫，台灣確實處於相對弱勢，然而民主制度、對台灣主權及主體性之認同漸強以及經濟實力都是台灣應對中國威脅的資產。

接著劉立欣提到台灣在全球AI發展中佔有關鍵角色，她說：「目前全球高達90%的先進半導體晶片與伺服器由台灣生產」。她強調，那些尋求非紅供應鏈、正設法降低對中國依賴的國家而言，台灣無疑是優質的替代方案。

針對中國持續在印太地區做出許多違反國際秩序的行為，包括頻繁進行未經事先通知的軍事演習，並對澳洲及日本軍機進行挑釁性的雷射與雷達鎖定，劉立欣指出：「台灣位於第一島鏈核心的戰略地位，加拿大、澳洲、法國、德國、日本、荷蘭、紐西蘭、英國及美國等派遣軍艦通過台灣海峽，以具體行動維護航行自由」。

她說：「我國政府為強化自我防衛能力，持續向美國採購防禦性軍事武器，以嚇阻中國在印太地區軍事擴張的野心。自2021年迄今全球已有超過265份領袖或高階官員會議聯合聲明，納入維繫台海和平與穩定重要性之文字，包括最近的加韓2+2會談。」

劉立欣亦分享在中國對我強力外交打壓之國際政治現實下，NGO代表如何在打擊假訊息、國際人道援助等議題上助台灣與國際民主夥伴合作推動公眾外交。這些實例包括，台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔獲邀參加渥太華安全戰略論壇，分享台灣民間團體打擊假訊息、應對中國統戰部門及網軍滲透台灣社會之企圖。

劉立欣指出，遍布全球一百多個國家的慈濟基金會在加拿大亦設有分會，在卑詩省內陸發生洪災野火及協助安置烏克蘭難民等事件上都扮演積極角色。另加拿大亞裔活動協會、台加文化協會、溫哥華台灣電影協會等非營利組織積極透過文化交流展現台灣軟實力。

劉立欣表示，雖然加拿大過往在處理對台關係時較為保守謹慎，惟二年前公布的「印太戰略」，擴大與台灣在科技、貿易、民主治理、公共衛生及原住民賦權方面的合作。例如加拿大駐台北貿易辦事處派駐網路特派員、台加簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」分享偵測暗船的衛星技術等都是佳例。今年1月加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中與中國達成電動車及芥花籽貿易交易，台灣盼加方勿因此犧牲與台灣關係。

在演講後的問答環節中，碩博士研究生提出美國關稅威脅下加拿大可向台灣經驗借鏡之處、台灣NGO代表曾在加拿大安全會議中分享台灣防制假訊息，其與中國干預加國事務的關聯、中國跨境鎮壓、卡尼訪中後對台影響等議題，劉立欣也一一回應，現場互動氣氛熱烈。

參與對話的研究生加拿大面對美國關稅威脅，可向台灣借鏡之處、如何防制中國假訊息滲透等議題，劉立欣均一一回應。（駐溫哥華台北經濟文化辦事處提供）

