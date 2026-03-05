古巴大使遭限時驅逐 使館頂樓冒濃煙「用烤肉架急燒文件」

1名男子被拍到在厄瓜多的古巴大使館露台上焚燒文件。（歐新社）

厄瓜多昨（4）日宣布古巴大使古提瑞茲（Basilio Gutiérrez）及其外交人員為「不受歡迎人物」，勒令其於48小時內離境，但未說明具體理由。驅逐消息公布後，古巴駐基多大使館即被人拍到在樓頂焚燒大量文件。

綜合媒體報導，在厄瓜多外交部發出聲明，稱此舉符合國際外交法，「大使與任職於這個使館的所有人員，須在48小時內離開我國領土」後，古巴政府強烈譴責此是「不友好且史無前例的行為」，「嚴重損害兩國之間友好與合作關係的歷史」。

請繼續往下閱讀...

古巴外交部直指，「這項決定似乎並非巧合，是在美國加強對古巴的侵略，以及美國政府向第3國加強施壓，要求加入這個政策的脈絡下做出。」此次驅逐行動前，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）已於3日召回厄瓜多駐古巴大使。同日，美國與厄瓜多宣布啟動聯合軍事行動，打擊該國的犯罪組織。川普政府正對共產政權統治的古巴，實施能源封鎖。

稍晚，在厄瓜多首都基多的古巴大使館外，可以看到厄瓜多軍警人員在巡邏。另有人拍到1名男子在古巴駐基多大使館的屋頂上，將一大袋紙張一一拿出，丟到烤肉架裡焚燒。該段影片也被諾波亞（Daniel Noboa）發布到社交平台上，還留言嘲諷「

烤紙張」。

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin （@DanielNoboaOk） March 4, 2026

厄瓜多軍方人員在古巴大使館前巡邏。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法