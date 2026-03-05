美國總統川普。（路透）

美以聯軍對伊朗的軍事行動持續升級，美國總統川普日前在白宮接見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時，語出驚人地表示，他決定對伊朗動武主要是靠「直覺（Gut instinct）」。對此，《紐約時報》發表長文重砲抨擊，指川普政府內部決策充滿矛盾且缺乏完善流程。

川普坦承對伊朗動武靠「直覺」 《紐時》轟：決策混亂、毫無配套，川普週二在橢圓形辦公室向媒體透露，他之所以下令開戰，是因為他認為伊朗即將發動襲擊。川普直言：「我們正與這些瘋子談判，我認為他們打算先發制人，我不希望那種事發生。」他甚至表示，自己可能因此「推了以色列一把」，但也強調美、以雙方都已做好萬全準備。

然而，這份「直覺」卻在白宮內部引發了說法對不上的尷尬局面。國務卿魯比歐（Marco Rubio）先是稱美國是為了配合以色列的行動而「被動加入」；隔天白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）又改口稱川普是因為有「預感」美國利益受脅才行動。報導指出，這種反覆的說詞，證實川普前幕僚的說法：川普決心砍掉官僚體系，將幕僚大幅減少，並信任直覺勝過簡報。

報導批，川普自上任以來大幅縮減國家安全會議（NSC）規模，將原本嚴謹的情報審核程序簡化為僅由幾位心腹組成的「密室決策」。報導引述布魯金斯學會學者萊特（Thomas Wright）的批評，指川普似乎認為不需要任何預案，「一位沒有準備選項的總統，就像在用一對『2』的爛牌賭博。」

報導更指出，這種「直覺式領導」已導致嚴重後果。例如，美國政府在開戰後才建議公民撤離，導致數千名美國人受困中東；此外，對於伊朗政權崩潰後的權力過渡，五角大廈目前似乎也拿不出具體方案，引發盟友極大不安。

報導認為，川普因為先前的任務進展太順利而變得大膽。去年6月打擊伊朗核設施的空襲，是經過數個月精心計畫的產物，而那次行動性質更偏向物理計算而非政治，且目標甚遠，無須擔心平民傷亡；推翻委瑞內拉總統馬杜羅的行動風險更高，但川普保留了該國政治結構，只除掉馬杜羅。但是，長期參與 NSC 的資深人員指出，伊朗與委內瑞拉在歷史、地理、文化或政治上完全不同，唯一的共同點只有石油。

美國外交政策、國家安全與政治事務分析師及評論家羅斯科夫（David Rothkopf）指出，他對基本程序的缺失感到震驚，「從未有過風險如此巨大、軍事行動如此廣泛且後果如此嚴重的行動，是在如此缺乏明顯規劃或權衡潛在後果的情況下進行的，」他說。他指出，軍方開發作戰計劃，然後交由 NSC 審核。「這個過程在現任政府中萎縮到幾乎不存在，且現有的規劃經常被一位信任自己直覺勝過任何顧問的總統所忽略。這在範圍狹窄的行動中可能有效，但在對伊朗這樣的大國發動戰爭時則不然。」

