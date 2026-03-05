擋不住川普對伊朗用兵！美參院否決限權案 戰火恐無煞車皮

美國參議院投票否決對伊用兵限制案，共和黨領袖圖恩（John Thune，圖中）在表決前力挺白宮決策，強調川普的行動符合美國最佳利益。（歐新社）

美國參議院4日否決一項限制總統對伊朗軍事行動的決議案，使總統川普在未獲國會授權下仍可持續對伊朗動武。這場表決顯示國會多數不願在戰事升高之際限制白宮的軍事行動，也引發國內對美國可能再次陷入長期中東衝突的憂慮。

根據《華爾街日報》報導，由共和黨控制的參議院以53票反對、47票贊成的結果，成功擋下這項旨在約束白宮軍事行動的決議案。該決議案原先要求總統除非獲得國會正式宣戰或授權，否則必須停止對伊朗的敵對行動，但最終因未能獲得多數支持而流產。這意味著在目前的衝突節奏下，總統動用武力的權力實質上未受國會阻止。

共和黨指停手具風險 議員坦承已在戰區

針對為何不限制總統權力，共和黨參議員楊恩（Todd Young）表示，雖然對國會未能在打擊前發揮監督職能感到失望，但就現實層面而言，此時撤回軍事行動將對國家安全構成危險。楊恩更在辯論中直言：「事實上我們已經在戰爭中。」

前共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也強調，總統未經國會事先批准而動用武力的權力由來已久，並大力支持此次對伊朗的軍事決策。

憂重演阿富汗泥淖 民主黨批軍事傲慢

民主黨陣營則對總統權力缺乏監督表達強烈抨擊，康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy）認為，試圖用武力改變遙遠國度現狀的作法，恐讓美國重蹈在阿富汗與利比亞的覆轍。民主黨指出，共和黨人並未從過去幾十年的中東經驗中汲取教訓，此舉將使美國陷入一場缺乏明確退場機制的「選擇性戰爭」。

儘管眾議院預計將於5日針對相似的決議案進行投票，但在共和黨佔多數且多數議員支持川普政府的情況下，通過機率極低。報導指出，即便限制案獲得兩院通過，川普仍可能動用總統否決權予以駁回。在缺乏國會三分之二絕對多數以推翻總統否決權的現實下，任何企圖約束白宮對伊朗用兵的立法行動，目前皆流於象徵性表態。

