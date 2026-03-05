你算哪根蔥？印度主持人電爆中國專家 為台灣發聲畫面瘋傳

印度共和電視台針對普雷瑪（左一）事件，邀請本人與中國專家梁建邦（右一）辯論。（圖擷取自臉書）

近日社群平台瘋傳1段印度新聞節目的辯論影片，引發全球網友熱烈討論。印度知名「戰神」主持人阿納布·戈斯瓦米（Arnab Goswami）與來自阿魯納恰爾邦的代表普雷瑪（Prema Lhungdim），聯手對抗中共策略專家梁建邦。主持人不僅當眾狠嗆中共對台灣問題「無能為力」，普雷瑪更以一系列生活化的「靈魂拷問」直擊主權核心，讓中國代表當場語塞，場面火藥味濃厚。

這段出自於2025年11月25日印度共和電視台（Republic TV）的辯論節目，議題背景為出生於阿魯納恰爾邦、現居英國的印度女子普雷瑪，於當月21日在上海浦東機場轉機時，遭中國移民官拒絕承認護照，理由竟是「妳出生地是中國領土，妳是中國人」。普雷瑪控訴，中國機場人員對著她大笑指點，將其扣押18小時且不給飲食，甚至因中國網路封鎖讓她求救無門，最終在印度大使館介入下才得以脫身。

影片中主持人戈斯瓦米火力全開，直指中國過去百年來只會用台灣議題威脅世界，那是習近平作為獨裁者的願望，「你們對台灣無能為力，然後現在還想給印度上阿魯納恰爾邦的課？你們對台灣無能為力，聽清楚了，你們對台灣無能為力。你繼續瞎扯台灣，沒關係，但你們卻無能為力，你們已經在台灣問題上妥協了」。

普雷瑪接力開砲，針對中共宣稱阿魯納恰爾邦（中方稱藏南）是中國領土的說法提出質疑：「我在中國有投票權嗎？我能領中國養老金嗎？我會說中文嗎？我在家是吃印度菜還是中國菜？」

她更直接向中國代表梁建邦發起挑戰：「既然你說這是中國的一部份，那你告訴我，『Arunachal』這個詞在中文是什麼意思？」面對一連串質疑，梁建邦僅能回覆「中國政府從未承認阿魯納恰爾邦是印度的一個省份，自古以來就不屬於你們人民……」等官方辭令，遭主持人痛斥：「你對歷史一無所知，你算哪根蔥！」

主持人更砲轟梁建邦「你對這個地區根本不了解，也沒有權力。你什麼都不是！你就坐在香港，對台灣問題無能為力，對自己無法阻止習近平變成終身獨裁者而感到沮喪，然後你現在在那邊挑釁普雷瑪？這就是中共政府的水準嗎？」

如今這段大快人心的影片再度被翻出，台灣網友紛紛直呼「當中共宣稱印度有一部分是屬於中國的時候，印度人幫台灣發聲了！」、「印度人也是很嗆，中國人被嘴到只會在那裡答官腔，中共對日本台灣印度都不要臉的『自古以來是中國的一部分』」、「把虛假的歷史當成真，就是這鳥樣。」

