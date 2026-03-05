巨大水柱噴濺！五角大廈公布擊沉伊朗巡防艦影片

伊朗德納號巡防艦「德納號」（IRIS Dena）。（歐新社）

美國國防部4日對外宣布，美軍潛艦在斯里蘭卡外海運用MK48魚雷，擊沉伊朗巡防艦「德納號」（IRIS Dena），美國國防部官方X帳號也隨後發布該艘巡防艦被擊沉時的影片。

綜合外媒報導，德納號4日剛結束由印度在孟加拉灣組織的海上演習，航行於國際水域準備返航時突然遭到美軍攻擊，船上至少87名伊朗水兵喪生。此次事件發生之際，美以對伊朗的空襲已進入第5天。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後證實，美軍在國際水域擊沉一艘伊朗軍艦。另外，五角大廈也在X上發布MK48魚雷擊中德納號的黑白畫面，只見攻擊當下，現場噴發出巨大水柱。

根據斯里蘭卡外交部的說法，海防隊在當地時間4日凌晨5時08分，收到來自德納號的求救信號，發出求救的船員表示現場出現爆炸。斯里蘭卡外交部長赫拉特（Vijitha Herath）說明：「我們在清晨6點派出第一艘海軍船隻，7點派出第二艘。」他表示，作為國際海上搜救公約的簽署國，斯里蘭卡有義務對求救信號做出回應。

斯里蘭卡官員表示，他們從這艘據信載有180人的船上救出了32人，並從水中打撈出87具遺體。海軍發言人桑帕斯（Buddhika Sampath）表示，救援船抵達現場時，該伊朗巡防艦已經沉沒，只留下大片油漬。

