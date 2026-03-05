為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東斷油危機！中國握12億桶儲油拒介入戰火 專家：力保月底川習會

    2026/03/05 11:03 編譯陳成良／綜合報導
    專家分析，中國在這次中東危機中極力保持克制、不願為伊朗與華府對抗，核心考量之一便是確保月底登場的美中峰會順利舉行。圖為川普與習近平兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

    專家分析，中國在這次中東危機中極力保持克制、不願為伊朗與華府對抗，核心考量之一便是確保月底登場的美中峰會順利舉行。圖為川普與習近平兩人2025年於APEC峰會期間互動。（路透資料照）

    以色列與美國對伊朗發動攻擊後，中東石油運輸面臨中斷風險。分析人士指出，中國握有約12億桶戰備原油儲備，相當於115天的進口量，使北京得以在危機中保持觀望而不會為德黑蘭與華府直接衝突。

    根據《法新社》報導，美以聯手發動空襲並擊斃伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗革命衛隊宣布完全控制並封鎖全球關鍵能源水道荷姆茲海峽。分析公司Kpler數據顯示，中國身為原油淨輸入國，首當其衝面臨供應中斷的巨大風險。目前中東地區佔中國海運原油進口量高達57%，每日運輸量達590萬桶。

    儘管高度依賴進口，中國近年持續擴充戰略資源，目前握有高達12億桶的陸上原油庫存。專家指出，這龐大的戰備儲備相當於115天的海運進口量，為北京提供了實質的緩衝期。這讓中國煉油廠能安然度過短期的供應中斷與價格飆升，無須為了搶救能源而被迫捲入戰局。

    擁有能源底氣的中國，在這次中東危機中選擇與伊朗保持距離。歐亞集團（Eurasia Group）中國區總監王丹點出核心關鍵，北京將伊朗視為戰略夥伴，而非軍事盟友。凱投宏觀（Capital Economics）分析師也強調，中國非常擔憂被外界視為協助攻擊美國的幫兇，因此極不可能提供超越外交辭令的直接軍事支援。

    確保川習會順利登場 俄羅斯恐成意外受益者

    美國總統川普預計3月31日至4月2日訪問中國，北京不出兵介入的另一個戰略考量，是確保川習會不受干擾。然而若中東石油持續受阻，這場地緣政治危機將出現意外的贏家。專家評估，俄羅斯原油是目前印度與中國最能立即取得的替代來源，俄羅斯極可能成為中東戰火下的最大受益者。

