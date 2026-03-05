AIT連發美強硬宣示！預告最猛的還在後頭 網拜託也收掉這些人

美國總統川普。（法新社資料照）

美國、以色列聯手對伊朗展開軍事行動進入第五天，戰事持續升級，美國在台協會（AIT）也陸續在臉書發文，貼出美國總統川普對伊朗的強硬宣示，並提及伊朗核計畫，更預告「美軍對伊朗最猛烈的打擊還在後頭」。

美、以2月28日大規模空襲伊朗，導致伊朗最高領袖哈米尼及多名高層官員喪生，伊朗隨即展開報復，空襲設有美軍基地的波斯灣多國，並已連續五天癱瘓能源樞紐荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，干擾中東關鍵的石油與天然氣運輸。

請繼續往下閱讀...

AIT於3日先貼出一張美國國務卿盧比歐的照片並配文「美軍對伊朗最猛烈的打擊還在後頭，下一階段將比現在更為嚴厲……我們完成這次行動後，世界將變得更安全。」

同日稍晚再公布一張川普的三點宣示，稱「我們的目標很明確：第一，摧毀伊朗的飛彈能力，第二，殲滅伊朗的海軍，第三，確保這個全球頭號恐怖主義贊助國永遠無法取得核武。」最後強調要「確保伊朗政權無法繼續武裝、資助、指揮其境外的恐怖主義武裝部隊。」

AIT又於昨（4）日公布「伊朗核計畫」，直指「我們已警告伊朗，不要企圖在任何地點重建……但他們無視這些警告……一個擁有長程飛彈與核子武器的伊朗政權，對中東地區和美國人民來說都將是難以容忍的威脅。美國本身將處於威脅之下。」該則貼文並署名美國總統。

這些圖文發出後，吸引數萬網友按讚和留言，許多網友為美國加油，稱讚美軍「精準」；另有不少網友歪樓寫說「台灣的匪諜也請一起收一收」，「拜託AIT幫藍白在美國的親戚找到回中國的路」，「能否協助處理中國在台代理人」，「拜託了建議把擾亂台灣的全部抓起來」，「希望消失藍白也在美國的名單中」，「許願處理藍白，我已經準備好跳YMCA了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法