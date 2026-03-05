中東情勢升溫！ 卡達緊急撤離「美國大使館」周邊居民

卡達政府5日宣布，已開始疏散首都多哈美國大使館附近的居民，作為臨時預防措施，被撤離的民眾已經安排臨時住所。圖為多哈市區。（法新社）

伊朗對美國與以色列發動報復攻擊後，中東情勢持續升溫。卡達政府5日宣布，已開始疏散首都多哈美國大使館附近的居民，作為臨時預防措施，被撤離的民眾已經安排臨時住所。

綜合外媒報導，卡達內政部在社群平台X表示，相關單位正在撤離美國大使館周邊居民，並已為被疏散民眾提供合適的臨時住宿，以確保安全。當局也呼籲民眾盡量留在室內，非必要盡量避免外出。

請繼續往下閱讀...

卡達先前表示，伊朗3日對波斯灣多處目標發動攻擊。法新社記者當天在多哈聽到多起巨大爆炸聲。卡達國防部指出，一枚伊朗彈道飛彈擊中距多哈西南約40公里的烏代德空軍基地（Al-Udeid Air Base），該基地是美軍在中東最大的軍事設施之一。

此外，卡達政府也曾表示成功挫敗針對哈馬德國際機場（Hamad International Airport）的攻擊，在伊朗對區域多國發動打擊後，卡達當局持續加強安全警戒，並採取多項預防措施，以確保首都及重要設施的安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法