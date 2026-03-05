哈米尼之死改寫歷史？ 學者：恐是美國首度公開擊殺外國領袖

德黑蘭民眾手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。在哈米尼於美以聯合空襲中身亡後，支持者走上街頭悼念這名掌權近40年的宗教領袖。（法新社）

伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列聯手發動的攻擊中身亡。這起事件也引發1個長期存在的爭議問題：美國是否曾暗殺外國國家領袖。歷史學者指出，如果確認這次行動由美方主導，這將是美國現代史上首次公開殺死1名外國領袖，其法律與外交層面的衝擊仍有待觀察。

美國法律長期禁止暗殺 歷任總統皆受約束

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府過去數十年一直避免直接鎖定外國國家領導人。在過去2個月內，美國先後對2個敵對領導人採取行動，包括目前在紐約等待審判的委內瑞拉總統馬杜羅，以及在空襲中喪生的哈米尼。事實上，雷根政府時期簽署的行政命令至今依然有效，法律上明確禁止美國政府參與任何暗殺行動。

請繼續往下閱讀...

然而自2001年「九一一事件」後，美國總統獲得更廣泛的武力授權，逐漸擴大對敵對組織領導人的定點打擊。包含美軍擊斃蓋達組織領袖賓拉登，以及2020年川普下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。川普在與記者通話中提供了1項個人解釋，指出擊殺哈米尼是因為伊朗曾策劃對他的刺殺陰謀，並稱「在他殺掉我之前，我先動手了」。

歷史紀錄顯示，美國情報機構在冷戰時期曾多次嘗試推翻或暗殺外國領導人。1970年代國會「邱奇委員會」（Church Committee）調查發現，美國曾策劃多起針對古巴領袖卡斯楚（Fidel Castro）的刺殺行動。此外，美方也曾涉入1963年南越領導人吳廷琰政變與1973年智利總統阿葉德（Salvador Allende）政權被推翻的事件。

哈米尼遭擊殺的事件，也再次引發外界對美國對外軍事行動界線的討論。報導指出，中央情報局（CIA）長期監控哈米尼的行動與通訊模式，並掌握其在受威脅時可能的撤退路徑。情報顯示，伊朗高層罕見聚集在哈米尼的辦公區，美軍與以色列抓準這個窗口期發動攻擊。雖然華盛頓並未使用「暗殺」一詞描述此行動，但這次針對外國元首的公開打擊，確實對長期以來的國際政治慣例提出了挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法