為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈米尼之死改寫歷史？ 學者：恐是美國首度公開擊殺外國領袖

    2026/03/05 10:25 編譯陳成良／綜合報導
    德黑蘭民眾手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。在哈米尼於美以聯合空襲中身亡後，支持者走上街頭悼念這名掌權近40年的宗教領袖。（法新社）

    德黑蘭民眾手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。在哈米尼於美以聯合空襲中身亡後，支持者走上街頭悼念這名掌權近40年的宗教領袖。（法新社）

    伊朗最高領袖哈米尼在美國與以色列聯手發動的攻擊中身亡。這起事件也引發1個長期存在的爭議問題：美國是否曾暗殺外國國家領袖。歷史學者指出，如果確認這次行動由美方主導，這將是美國現代史上首次公開殺死1名外國領袖，其法律與外交層面的衝擊仍有待觀察。

    美國法律長期禁止暗殺 歷任總統皆受約束

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府過去數十年一直避免直接鎖定外國國家領導人。在過去2個月內，美國先後對2個敵對領導人採取行動，包括目前在紐約等待審判的委內瑞拉總統馬杜羅，以及在空襲中喪生的哈米尼。事實上，雷根政府時期簽署的行政命令至今依然有效，法律上明確禁止美國政府參與任何暗殺行動。

    然而自2001年「九一一事件」後，美國總統獲得更廣泛的武力授權，逐漸擴大對敵對組織領導人的定點打擊。包含美軍擊斃蓋達組織領袖賓拉登，以及2020年川普下令擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼。川普在與記者通話中提供了1項個人解釋，指出擊殺哈米尼是因為伊朗曾策劃對他的刺殺陰謀，並稱「在他殺掉我之前，我先動手了」。

    歷史紀錄顯示，美國情報機構在冷戰時期曾多次嘗試推翻或暗殺外國領導人。1970年代國會「邱奇委員會」（Church Committee）調查發現，美國曾策劃多起針對古巴領袖卡斯楚（Fidel Castro）的刺殺行動。此外，美方也曾涉入1963年南越領導人吳廷琰政變與1973年智利總統阿葉德（Salvador Allende）政權被推翻的事件。

    哈米尼遭擊殺的事件，也再次引發外界對美國對外軍事行動界線的討論。報導指出，中央情報局（CIA）長期監控哈米尼的行動與通訊模式，並掌握其在受威脅時可能的撤退路徑。情報顯示，伊朗高層罕見聚集在哈米尼的辦公區，美軍與以色列抓準這個窗口期發動攻擊。雖然華盛頓並未使用「暗殺」一詞描述此行動，但這次針對外國元首的公開打擊，確實對長期以來的國際政治慣例提出了挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播