加拿大或介入伊朗衝突？ 加總理：不排除參與中東戰爭可能性

加拿大總理卡尼今（5）日表示，不排除加拿大參與伊朗戰爭的可能性。（歐新社）

隨著伊朗戰爭越演越烈，加拿大可能也採取行動。加拿大總理卡尼（Mark Carney）今（5）日表示，不排除加拿大參與中東不斷升級的戰爭的可能性。

根據《法新社》報導，卡尼5日在澳洲首都坎培拉會晤總理艾班尼斯（Anthony Albanese）時，被記者詢問加拿大是否會在某種情況下介入伊朗戰爭，對此他回應不能完全排除參與可能性。

卡尼稱「我們將與我們的盟友站在一起。我們將永遠捍衛加拿大人民。」

卡尼也強調，記者的問題只是1個「假設性問題」。

值得注意的是，卡尼5日上午還在澳洲國會向「中等強國」發出號召，敦促它們在日益霸權化的世界秩序中攜手合作。

卡尼指出，像澳洲和加拿大這樣的國家正面臨著嚴峻選擇，即共同努力製定全球秩序「新規則」，或讓大國替它們制定規則。

卡尼主張，加拿大與澳洲要跟擁有共同價值觀的國家合作，建立起強大實力，不然有可能被夾在超大規模企業和霸權國家之間。

卡尼說「在這個嶄新世界裡，中等強國不能僅僅築起高牆然後退守。我們要攜手合作。像澳洲和加拿大這樣的中等強國擁有難得的召集力量，因為其他國家知道我們言出必行，且會用行動實踐我們的價值觀。」

卡尼補充，加拿大和澳洲將作為戰略合作夥伴，共同開發和利用豐富的稀土礦產資源。另外他也詳細闡述兩國在國防和人工智慧等領域的全新合作。

