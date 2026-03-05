為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    無懼中東戰火 旅客堅持搭機回杜拜：警報只是飛彈攔截

    2026/03/05 10:56
    中東局勢持續升溫之際，5日上午從新加坡飛往杜拜的班機仍照常起飛。圖為樟宜國際機場。（路透資料照）

    中東局勢持續升溫之際，5日上午從新加坡飛往杜拜的班機仍照常起飛。圖為樟宜國際機場。（路透資料照）

    中東局勢持續升溫之際，5日上午從新加坡樟宜國際機場（Changi Airport）飛往杜拜的班機仍照常起飛，新加坡媒體赴機場採訪了不畏戰火、堅持登機的乘客。部分乘客認為，阿拉伯聯合大公國並非戰爭目標，基本上還算安全。

    美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗旋即向波灣多國展開報復，已有多國關閉空域，情況相當危險。

    新加坡媒體《聯合早報》報導，來自中國的61歲乘客章德華是貿易公司老闆，已在杜拜工作20年。章德華2月24日赴新加坡探望友人，原本購買了3月2日的回程機票，但搭機前被通知航班取消。

    章德華受訪時說，「雖然杜拜境內偶爾會傳來警報，但那些只是飛彈被攔截，杜拜並不是戰爭的目標，所以基本上還算安全。」

    5日上午飛往杜拜的阿聯酋航空EK315航班，將按計劃於上午10時30分起飛，預計會在7小時後、杜拜當地時間下午1時53分（台灣時間下午5時53分）抵達杜拜國際機場。

    另一位乘客是在杜拜生活了22年的卓煥貞，現年52歲，2週前返回新加坡過農曆新年。她原本買了3月1日回程機票，但在出發的前一天被通知航班取消。她受訪時說，相信阿拉伯聯合大公國整體還算安全，不然阿聯酋航空也不會重啟航班。

    美國和以色列攻擊伊朗邁入第5天，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）4日證實，美軍將確保伊朗政權的恐怖分子代理人再也不會破壞區域穩定、再也不會攻擊美軍，以及確保德黑蘭永遠無法擁有核武。

