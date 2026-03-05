為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美參議院否決戰爭權力決議 允許川普繼續對伊朗軍事行動

    2026/03/05 09:36 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國參議院共和黨人4日投票否決1項要求美國總統川普在繼續對伊朗發動戰爭前必需獲得國會批准的提案。圖為川普。（歐新社）

    美國參議院共和黨人4日投票否決1項要求美國總統川普在繼續對伊朗發動戰爭前必需獲得國會批准的提案。圖為川普。（歐新社）

    美國參議院共和黨人4日投票否決1項要求美國總統川普在繼續對伊朗發動戰爭前必需獲得國會批准的提案，駁回民主黨人關於該行動非法且可能使美國陷入曠日持久衝突的主張。

    根據《衛報》報導，這項由民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）提出的戰爭權力決議獲得47張贊成票與53張反對票，投票結果基本上依照黨派劃分。

    該決議將迫使美國停止對伊朗的空襲和海上軍事行動，並要求總統在重新介入戰爭前要獲得國會批准。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在投票前表示，這項決議是必要的，可防止川普在伊朗重蹈美國在阿富汗、利比亞和其他地方的覆轍。

    墨菲稱「民主黨和共和黨的區別在於，共和黨人什麼都沒學到。美國幾十年來在中東地區一直傲慢自大，認為美國軍隊能夠從根本上改變遙遠國度的現狀。民主黨人已經吸取了教訓。」

    共和黨人反駁說，川普並未違法，並著重強調美國與伊朗強硬派伊斯蘭政府之間由來已久的敵對關係。

    共和黨前參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）主張，川普入侵伊朗與以往軍事行動並無二致。他說「正如我多年來解釋的那樣，總統動用武力的權力，無論是否事先獲得國會批准，實際上都是由國會確立的。」

    共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）更直言「我們來這裡是為了與伊朗政權清算舊帳。」

    另外美國眾議院今（5）日將就共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）和民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）提出的戰爭權力決議進行投票，但該決議通過的可能性同樣渺茫。

    聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）警告，突然停止美國參與仍在進行的敵對行動是「危險的」，並強調相信有足夠票數否定決議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播