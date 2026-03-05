中東局勢再升溫？庫德族傳越境攻打伊朗

2026年2月27日，一名伊朗庫德斯坦民主黨（PDKI）成員站在伊拉克艾比爾（Irbil）科亞區（Koya）通往其基地的檢查站前。（美聯社）

美國聯手以色列對伊朗進行重大軍事打擊後，中東地區局勢急遽惡化。據美國和以色列媒體報導，數千名伊拉克庫德族武裝人員週三（4日）越過邊境，對伊朗部隊發動地面攻擊。

《福斯新聞》（Fox News）記者葛瑞芬（Jennifer Griffin）援引一名美國官員消息指出，千名來自伊拉克的庫族人已在伊朗境內發動地面進攻；《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）也報導，美以官員證實，數百名庫德族武裝人員已開始在靠近伊拉克邊境的伊朗境內進行地面行動。

請繼續往下閱讀...

報導指出，根據庫德族消息人士說法，這些部隊近日一直在準備參與伊朗西部的地面攻擊，目的是對伊朗安全部隊施壓，迫使其分散部署到多個戰場，其背後戰略是，在邊境地區爆發衝突，迫使伊朗政權把軍事與安全資源調往當地，進而可能減輕伊朗主要城市中抗議者與反對勢力所承受的壓力。

一名庫德族高層消息人士於週二晚間表示，依據他們的評估，「現在有一個重大機會」，因為伊朗正承受重大的軍事壓力，政權基礎設施也受到攻擊。

庫德自治區總理幕僚否認族人越過邊境

伊拉克庫德斯坦地區的一名高層官員強烈否認「伊拉克」庫德族人參與這項攻擊。庫德自治區總理幕僚副主任艾哈邁德（Aziz Ahmad）在社群平台X發文指出，這些說法「明顯不實」，並表示沒有任何一名伊拉克庫德族人越過邊境。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也否認相關報導。根據Ynet報導，革命衛隊稱，這些消息是「意圖破壞伊朗安全與穩定」，並警告「任何企圖滲透的行為，都將遭到嚴厲回應。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法