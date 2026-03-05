為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    荷莫茲海峽油輪通行量驟減90％ 它用這招突破伊朗封鎖

    2026/03/05 08:52 即時新聞／綜合報導
    中東地區局勢緊張，自戰爭爆發以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。航運數據顯示，有數百艘船隻滯留在荷莫茲海峽外。（路透）

    中東地區局勢緊張，自戰爭爆發以來，通過荷莫茲海峽的油輪通行量驟減90%。航運數據顯示，有數百艘船隻滯留在荷莫茲海峽外。（路透）

    中東地區局勢緊張，自戰爭爆發以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量驟減90%。不過有油輪也利用關閉船舶自動識別系統（AIS）追蹤器的方式，成功突破伊朗封鎖、通過荷莫茲海峽。

    綜合媒體報導，全球約有1/5的原油運輸行經荷莫茲海峽，自中東地區爆發戰爭以來，原油與天然氣價格大幅飆漲，航運數據顯示，有數百艘船隻滯留在荷莫茲海峽外。根據能源市場情報公司Kpler指出，戰爭爆發以來，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪通行量，比上週驟減90%，但未完全中斷。

    雖然目前當地航運陷入僵局，但本週二仍有一次罕見的航行紀錄。一艘蘇伊士極限型（Suezmax）油輪「波拉號」（Pola）於2日晚間接近荷莫茲海峽，並關閉了它的船舶自動識別系統（AIS）追蹤器。在相隔一天後，這艘油輪在阿布達比附近重新出現，也就是它成功突破伊朗的封鎖。

